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跑格時尚4-4 SUV／Crossover篇 架高底盤 快意馳騁

2017-02-01

記者方維鐸／台北報導

高車體 + 大馬力 另類飆速優勢

話說SUV產品的興起盛行不過是最近20年的車壇現象，這種由昔日4x4越野車on road都會化而來的新物種，這些年來仍持續不斷演進擴張，衍生出車身線條較為流線的Coupé SUV，以及車高要比典型SUV略低、卻又比正常轎車稍高一點的Crossover跨界休旅車。

早期的SUV多半仍延續純種越野車的梯型大樑底盤，爾後出現以跟轎車相同的單體車殼式的SUV產品，後來又演進為兩種構造合一的車體設計，以兼顧on road和off road的需求。然而由於車底離地高度較高，加上因應off road需求的轉向系統必須適度阻絕路面回饋，都導致SUV/ Crossover類車款難以達到轎車水準的操控反應，更遑論能提供跑格化的駕馭表現與樂趣。

但是生意頭腦動得超快的高級車廠，還是研發出一些提升高底盤、高重心車款行車穩定性的技術，搭配日新月異的電子循跡輔助功能，還是逐漸有辦法讓SUV/Crossover提升激烈操駕下的物理極限，並透過高輸出的汽柴油引擎或油電系統，讓車體偌大笨重的SUV能壓榨出可觀的加速性能。

而Coupé化及Crossover化的SUV，由於刻意將重心壓低，激烈操駕時的重心轉移反應也要比典型SUV精進許多，雖然無法跟真正的跑車、性能房車或鋼砲相提並論，卻能讓駕駛人體驗不一樣的駕駛樂趣與飆速快感。另一方面，高車體在空間實用性上的實質優勢，則非轎式性能車款所能企及的，這也讓動力澎湃的高性能SUV能獲得另一群對操控樂趣不是那麼講究的多金買家認同。

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  • 德國專業跑車製造廠保時捷在全球豪華SUV產品大賣下，又推出尺碼比Cayenne小一號的Macan車系，其產品調性更趨近Crossover跨界休旅車，擁有渾圓動感的C柱尾門線條，視覺上宛若尺碼加大的掀背「大」鋼砲。

    德國專業跑車製造廠保時捷在全球豪華SUV產品大賣下，又推出尺碼比Cayenne小一號的Macan車系，其產品調性更趨近Crossover跨界休旅車，擁有渾圓動感的C柱尾門線條，視覺上宛若尺碼加大的掀背「大」鋼砲。

  • 英國越野車專業製造廠Land Rover，旗下之Range Rover Sport車系集頂級奢華與個性動感於一身，對作風豪奢霸氣的多金買家格外有吸引力。

    英國越野車專業製造廠Land Rover，旗下之Range Rover Sport車系集頂級奢華與個性動感於一身，對作風豪奢霸氣的多金買家格外有吸引力。

  • 義大利高性能轎跑車製造廠Maserati也看好豪華SUV市場的潛力，推出創廠百年首款SUV作品Levante，外型承襲海神三戳戟品牌一貫的運動風格，精緻高雅的內裝鋪陳同樣充滿魅力，推出以來一直處於供不應求的缺車狀態。

    義大利高性能轎跑車製造廠Maserati也看好豪華SUV市場的潛力，推出創廠百年首款SUV作品Levante，外型承襲海神三戳戟品牌一貫的運動風格，精緻高雅的內裝鋪陳同樣充滿魅力，推出以來一直處於供不應求的缺車狀態。

  • 近年來新興的Coupé SUV，擁有比傳統SUV低斜流線的身形，視覺上更富運動感，這類SUV以BMW X6為濫觴，其車系中更不乏掛上M的頂級性能版本，儘管車重超過兩公噸，卻仍有0～100公里／時4.2秒的加速實力。

    近年來新興的Coupé SUV，擁有比傳統SUV低斜流線的身形，視覺上更富運動感，這類SUV以BMW X6為濫觴，其車系中更不乏掛上M的頂級性能版本，儘管車重超過兩公噸，卻仍有0～100公里／時4.2秒的加速實力。

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標題：跑格時尚4-4 SUV／Crossover篇 架高底盤 快意馳騁


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