跑格時尚4-4 SUV／Crossover篇 架高底盤 快意馳騁

2017-02-01

記者方維鐸／台北報導

高車體 + 大馬力 另類飆速優勢

話說SUV產品的興起盛行不過是最近20年的車壇現象，這種由昔日4x4越野車on road都會化而來的新物種，這些年來仍持續不斷演進擴張，衍生出車身線條較為流線的Coupé SUV，以及車高要比典型SUV略低、卻又比正常轎車稍高一點的Crossover跨界休旅車。

早期的SUV多半仍延續純種越野車的梯型大樑底盤，爾後出現以跟轎車相同的單體車殼式的SUV產品，後來又演進為兩種構造合一的車體設計，以兼顧on road和off road的需求。然而由於車底離地高度較高，加上因應off road需求的轉向系統必須適度阻絕路面回饋，都導致SUV/ Crossover類車款難以達到轎車水準的操控反應，更遑論能提供跑格化的駕馭表現與樂趣。

但是生意頭腦動得超快的高級車廠，還是研發出一些提升高底盤、高重心車款行車穩定性的技術，搭配日新月異的電子循跡輔助功能，還是逐漸有辦法讓SUV/Crossover提升激烈操駕下的物理極限，並透過高輸出的汽柴油引擎或油電系統，讓車體偌大笨重的SUV能壓榨出可觀的加速性能。

而Coupé化及Crossover化的SUV，由於刻意將重心壓低，激烈操駕時的重心轉移反應也要比典型SUV精進許多，雖然無法跟真正的跑車、性能房車或鋼砲相提並論，卻能讓駕駛人體驗不一樣的駕駛樂趣與飆速快感。另一方面，高車體在空間實用性上的實質優勢，則非轎式性能車款所能企及的，這也讓動力澎湃的高性能SUV能獲得另一群對操控樂趣不是那麼講究的多金買家認同。