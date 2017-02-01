2017-02-01

記者方維鐸／台北報導

房車的運動化包裝可說是由來已久，畢竟它是汽車市場上歷久不衰的主流商品，隨之而來共享平台的旅行車，也衍生出不少所謂的「個性跑旅」Sportwagon。

車壇主要高級車品牌，舉凡德國的Audi、BMW和Mercedes-Benz，日本的Lexus和Infiniti，乃至義大利的Alfa Romeo、英國的Jaguar、瑞典的Volvo、美國的Cadillac等，無不針對各自房車系列，推出頂級性能車款。車迷們耳熟能詳的包括了Audi旗下的RS、BMW的M、Mercedes-Benz的子品牌Mercedes-AMG、Lexus的F、Alfa Romeo的Quadrifoglio、Volvo的Polestar、Cadillac的V等。

貪得無厭的車廠，看準一般消費者大多買不起上述這類特殊級距的高性能房車/旅行車，現在又在一般普銷車型中推出像是Audi的S line、BMW的M Sport、Mercedes-Benz的AMG Line這樣跑格化包裝的商品，讓無法消費得起強勁動力性能的普羅大眾，可以多花點錢來買換上運動化套件的低階動力車型，買不到真性能起碼要看起來也煞有介事。

當然這種商業手段不只存在高級車品牌而已，許多國民車品牌也都如法炮製，像是福斯旗下的R-Line、福特即將開始推廣的ST-Line，連南韓現代車廠都要推出N Performance，就可以知道這股風氣蔓延之廣。

許多務實的愛車人士從來不會把千萬超跑視為自己的Dream Car，反而會憧憬BMW M5、Mercedes-AMG C63、Audi RS4 Avant這樣的性能房車/旅行車，再退而求其次，也可能會買一輛BMW 530i M Sport、Mercedes-Benz C250 AMG Line或Audi A4 Avant 40 TFSI S line之類性能恰如其分、卻擁有動感帥氣外觀的車來日常代步，而這正是跑格化房車/旅行車的商機所在。