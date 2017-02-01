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歷久不衰 跑格商品

2017-02-01

記者方維鐸／台北報導

房車的運動化包裝可說是由來已久，畢竟它是汽車市場上歷久不衰的主流商品，隨之而來共享平台的旅行車，也衍生出不少所謂的「個性跑旅」Sportwagon。

車壇主要高級車品牌，舉凡德國的Audi、BMW和Mercedes-Benz，日本的Lexus和Infiniti，乃至義大利的Alfa Romeo、英國的Jaguar、瑞典的Volvo、美國的Cadillac等，無不針對各自房車系列，推出頂級性能車款。車迷們耳熟能詳的包括了Audi旗下的RS、BMW的M、Mercedes-Benz的子品牌Mercedes-AMG、Lexus的F、Alfa Romeo的Quadrifoglio、Volvo的Polestar、Cadillac的V等。

貪得無厭的車廠，看準一般消費者大多買不起上述這類特殊級距的高性能房車/旅行車，現在又在一般普銷車型中推出像是Audi的S line、BMW的M Sport、Mercedes-Benz的AMG Line這樣跑格化包裝的商品，讓無法消費得起強勁動力性能的普羅大眾，可以多花點錢來買換上運動化套件的低階動力車型，買不到真性能起碼要看起來也煞有介事。

當然這種商業手段不只存在高級車品牌而已，許多國民車品牌也都如法炮製，像是福斯旗下的R-Line、福特即將開始推廣的ST-Line，連南韓現代車廠都要推出N Performance，就可以知道這股風氣蔓延之廣。

許多務實的愛車人士從來不會把千萬超跑視為自己的Dream Car，反而會憧憬BMW M5、Mercedes-AMG C63、Audi RS4 Avant這樣的性能房車/旅行車，再退而求其次，也可能會買一輛BMW 530i M Sport、Mercedes-Benz C250 AMG Line或Audi A4 Avant 40 TFSI S line之類性能恰如其分、卻擁有動感帥氣外觀的車來日常代步，而這正是跑格化房車/旅行車的商機所在。

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  • 對迷戀Subaru水平對臥4缸Turbo引擎特性與Symmetrical AWD對稱式全時4驅系統的死忠車迷來說，WRX STI始終是市場上最具特色又超值的選擇。

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  • Mercedes- AMG全新一代E63性能房車清一色搭載AMG Performance 4MATIC+可變式全時4驅系統，以因應更強大的動力輸出，並提供571匹最大馬力的E63 4MATIC+和612匹最大馬力的E63 S 4MATIC+兩種車型選擇。

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  • Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio性能房車的6速手排與8速手自排車型，先後都奪下過德國紐柏林北賽道的4門房車最速單圈紀錄，而後者7分32秒的單圈紀錄，至少到截稿前仍未被其他車款打破。

    Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio性能房車的6速手排與8速手自排車型，先後都奪下過德國紐柏林北賽道的4門房車最速單圈紀錄，而後者7分32秒的單圈紀錄，至少到截稿前仍未被其他車款打破。

  • Audi隨著走5門斜背Coupé路線的RS7 Sportback quattro推出，目前這一世代只提供RS6 Avant quattro高性能旅行車，取消了以往的RS6 quattro房車款式，以滿足偏好不同車身型式的多金性能買家需求。

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