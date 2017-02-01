歷久不衰 跑格商品
記者方維鐸／台北報導
房車的運動化包裝可說是由來已久，畢竟它是汽車市場上歷久不衰的主流商品，隨之而來共享平台的旅行車，也衍生出不少所謂的「個性跑旅」Sportwagon。
車壇主要高級車品牌，舉凡德國的Audi、BMW和Mercedes-Benz，日本的Lexus和Infiniti，乃至義大利的Alfa Romeo、英國的Jaguar、瑞典的Volvo、美國的Cadillac等，無不針對各自房車系列，推出頂級性能車款。車迷們耳熟能詳的包括了Audi旗下的RS、BMW的M、Mercedes-Benz的子品牌Mercedes-AMG、Lexus的F、Alfa Romeo的Quadrifoglio、Volvo的Polestar、Cadillac的V等。
貪得無厭的車廠，看準一般消費者大多買不起上述這類特殊級距的高性能房車/旅行車，現在又在一般普銷車型中推出像是Audi的S line、BMW的M Sport、Mercedes-Benz的AMG Line這樣跑格化包裝的商品，讓無法消費得起強勁動力性能的普羅大眾，可以多花點錢來買換上運動化套件的低階動力車型，買不到真性能起碼要看起來也煞有介事。
當然這種商業手段不只存在高級車品牌而已，許多國民車品牌也都如法炮製，像是福斯旗下的R-Line、福特即將開始推廣的ST-Line，連南韓現代車廠都要推出N Performance，就可以知道這股風氣蔓延之廣。
許多務實的愛車人士從來不會把千萬超跑視為自己的Dream Car，反而會憧憬BMW M5、Mercedes-AMG C63、Audi RS4 Avant這樣的性能房車/旅行車，再退而求其次，也可能會買一輛BMW 530i M Sport、Mercedes-Benz C250 AMG Line或Audi A4 Avant 40 TFSI S line之類性能恰如其分、卻擁有動感帥氣外觀的車來日常代步，而這正是跑格化房車/旅行車的商機所在。
-
對迷戀Subaru水平對臥4缸Turbo引擎特性與Symmetrical AWD對稱式全時4驅系統的死忠車迷來說，WRX STI始終是市場上最具特色又超值的選擇。
-
Mercedes- AMG全新一代E63性能房車清一色搭載AMG Performance 4MATIC+可變式全時4驅系統，以因應更強大的動力輸出，並提供571匹最大馬力的E63 4MATIC+和612匹最大馬力的E63 S 4MATIC+兩種車型選擇。
-
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio性能房車的6速手排與8速手自排車型，先後都奪下過德國紐柏林北賽道的4門房車最速單圈紀錄，而後者7分32秒的單圈紀錄，至少到截稿前仍未被其他車款打破。
-
Audi隨著走5門斜背Coupé路線的RS7 Sportback quattro推出，目前這一世代只提供RS6 Avant quattro高性能旅行車，取消了以往的RS6 quattro房車款式，以滿足偏好不同車身型式的多金性能買家需求。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 北市議員王欣儀證實：張忠謀將返台就醫
- 年軋4部戲累了？ 李國毅失望喊離開
- 社會黨初選勝出 哈蒙拚法總統大位
- 國人愛滑手機 平均每天3小時21分
- 擄要命小方之子 耍障眼法還痛毆
- 父女失聯40年 初二重逢回娘家
- Rain金泰希蜜月耍宅 窩帳篷一晚2.3萬
- 納豆6位數孝親 挑對象貼心至上
- 《台商墨西哥遇害 中國藉機宣傳統戰》外交部駁中媒 家屬求助無門非事實
- 激情變悲情 男子在夜市罰跪洗門風
- 大樂透頭獎摃龜 春節大紅包87組108注中獎
- 《打臉川普》星巴克︰五年內聘僱萬名難民
- 1/31大年初四 大樂透、百萬紅包… 獎號看這裡！
- 拓荒者絕殺失手 勇士嚇出冷汗
- 農保公開賽》小潘亞軍 台將30年美巡賽最佳
- 家鄉藏獒飄洋過海來台 瑞莎女兒專屬「保鑣」超威猛
- 過年多吃少動 4成民眾胖1.7公斤
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Rituals mark gods’ return
- 顧問遇刺 翁山蘇姬陣營：政治暗殺
- 【痛失國寶】薪傳獎燈籠大師吳敦厚過世
- 自由之星》潘美玉 傳承族語 耗時8年自編巴宰辭典
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Diver to publish maps of Keelung’s Wanghaisiang Bay
- 《春節》簡單收心操 開工大吉
- 消防員火場救雞 網友讚︰金雞會報恩
- 經典賽台灣隊今開工 準備赴澳
- 證實張忠謀缺席餐敘 王欣儀：願老天保佑
- 小英紅包超夯 104歲人瑞也來領
- 林全自爆怕油膩 不愛進廚房
- 好萊塢星二代好威 紅過爸媽
- 首席策士進國安會議 川普「瘋狂透頂」
- 入夜偏涼 初六前出門注意保暖
- 安倍會川普 擬再次確認美對日防衛義務
- 《女神挑戰空中呼拉圈》瑤瑤張景嵐仙氣飄飄
- 百萬英人連署 禁川普入境
- 廖家儀使壞 慘遭水柱襲身
- 初五低溫14度 東北部宜蘭降雨機率高
- 吳敦義中和眷村拜年 拔樁意味濃
- 成軍28年 SMAP走入歷史
- 日央行行長稱保護主義會使全球貿易縮小
- 民粹與獨裁 全球民主威脅增
標題：歷久不衰 跑格商品
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email