| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

跑格時尚4-2 Coupé轎跑篇 個性跑格 具體表徵

2017-02-01

記者方維鐸／台北報導

個性化 + 運動感 流線低扁 享受一個人開車樂趣

雙門雙座的純種跑車就如同大銀幕上的美艷女星一般讓人怦然心動，但卻不是每個人都有能耐去擁有的，考慮到日常用車的舒適實用，多數人只能退而求其次去買一輛適合長途行駛的GT Coupé轎跑車，既擁有流線漂亮的優美身形，行車表現也較為流暢舒適，偶爾需要多載一兩個人也還有座位能派上用場。

話說今日的Coupé轎跑車，也不再侷限於雙門的窠臼，舉凡流線低扁的3門掀背、4門3廂或5門斜背，甚至底盤架高的跨界休旅，都能被冠上Coupé的字樣，但關鍵詞就是「流線」二字。

流線就意味著低風阻、運動化與個性化，無須與車室乘坐空間、載物實用性妥協，自然而然合乎跑格的基本概念。Coupé可以是平價親民的，也可以是昂貴奢華的，但都能彰顯出個性化與運動感，體現自己一個人開車的樂趣。

許多國民車製造廠都推出過膾炙人口的經典雙門Coupé，像是美國平民跑車的代表—福特Mustang，號稱東瀛戰神的日產Skyline GT-R，搭載轉子引擎的Mazda RX-7，或是日產Fairlady Z、Opel GT等，都成為不同時代愛車人的精神標竿。當然一些曾在賽車場上叱吒風雲的Coupé，更會成為車迷眼中的傳奇名車，像是保時捷911、Audi Sport quattro、BMW 3.0 CSL等。

Coupé容易受人關注的原因，其實不一定圍繞在動力性能上，往往其獨特造型、高昂車價或路上能見度，也會成為愛車人茶餘飯後的話題。國內每年都有不少Coupé新車導入，雖然整體市佔率不算高，但對汽車品牌矚目度達成的效果，很多時候甚至比暢銷車款更大。

廣告
  • Lexus全新世代的LC 500/ LC 500h雙門Coupé豪華轎跑，集豐田集團先進科技與精緻工藝於一身，體現GT Coupé的奧義，讓長途駕駛變得悠閒舒適又有樂趣。

    Lexus全新世代的LC 500/ LC 500h雙門Coupé豪華轎跑，集豐田集團先進科技與精緻工藝於一身，體現GT Coupé的奧義，讓長途駕駛變得悠閒舒適又有樂趣。

  • Infiniti全新Q60 Coupé在2016年底曾於國內亮相，預計將導入擁有211匹最大馬力的2.0t豪華、旗艦兩車型，以及最大馬力可達400匹的3.0t Red Sport，正式上市時間會在2017年第2季。

    Infiniti全新Q60 Coupé在2016年底曾於國內亮相，預計將導入擁有211匹最大馬力的2.0t豪華、旗艦兩車型，以及最大馬力可達400匹的3.0t Red Sport，正式上市時間會在2017年第2季。

  • Bentley於2014年曾推出以Continental GT3工廠賽車的道路市售版Continental GT3-R（全球限量300台），國內在2015年取得兩台配額，開出2,180萬起的驚人售價。

    Bentley於2014年曾推出以Continental GT3工廠賽車的道路市售版Continental GT3-R（全球限量300台），國內在2015年取得兩台配額，開出2,180萬起的驚人售價。

  • Jaguar F-Type Coupé的頂級性能旗艦SVR車型近期也剛導入國內，其5.0 V8機械增壓引擎最大馬力上看575匹，峰值扭力來到71.4公斤米，搭配8速Quickshift手自排變速箱及全時4驅系統，0～100公里／時加速縮短至3.7秒，極速更高達322公里／時。

    Jaguar F-Type Coupé的頂級性能旗艦SVR車型近期也剛導入國內，其5.0 V8機械增壓引擎最大馬力上看575匹，峰值扭力來到71.4公斤米，搭配8速Quickshift手自排變速箱及全時4驅系統，0～100公里／時加速縮短至3.7秒，極速更高達322公里／時。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 流行消費
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初五】開工大吉好料理
大發✧什錦海鮮炒麵
大利✧九層塔蛤蜊湯
好運到✧元寶酥
旺旺來✧鳳梨炒飯
轉寄

標題：跑格時尚4-2 Coupé轎跑篇 個性跑格 具體表徵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月1日‧星期三‧丁酉年正月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.