跑格時尚4-2 Coupé轎跑篇 個性跑格 具體表徵

2017-02-01

記者方維鐸／台北報導

個性化 + 運動感 流線低扁 享受一個人開車樂趣

雙門雙座的純種跑車就如同大銀幕上的美艷女星一般讓人怦然心動，但卻不是每個人都有能耐去擁有的，考慮到日常用車的舒適實用，多數人只能退而求其次去買一輛適合長途行駛的GT Coupé轎跑車，既擁有流線漂亮的優美身形，行車表現也較為流暢舒適，偶爾需要多載一兩個人也還有座位能派上用場。

話說今日的Coupé轎跑車，也不再侷限於雙門的窠臼，舉凡流線低扁的3門掀背、4門3廂或5門斜背，甚至底盤架高的跨界休旅，都能被冠上Coupé的字樣，但關鍵詞就是「流線」二字。

流線就意味著低風阻、運動化與個性化，無須與車室乘坐空間、載物實用性妥協，自然而然合乎跑格的基本概念。Coupé可以是平價親民的，也可以是昂貴奢華的，但都能彰顯出個性化與運動感，體現自己一個人開車的樂趣。

許多國民車製造廠都推出過膾炙人口的經典雙門Coupé，像是美國平民跑車的代表—福特Mustang，號稱東瀛戰神的日產Skyline GT-R，搭載轉子引擎的Mazda RX-7，或是日產Fairlady Z、Opel GT等，都成為不同時代愛車人的精神標竿。當然一些曾在賽車場上叱吒風雲的Coupé，更會成為車迷眼中的傳奇名車，像是保時捷911、Audi Sport quattro、BMW 3.0 CSL等。

Coupé容易受人關注的原因，其實不一定圍繞在動力性能上，往往其獨特造型、高昂車價或路上能見度，也會成為愛車人茶餘飯後的話題。國內每年都有不少Coupé新車導入，雖然整體市佔率不算高，但對汽車品牌矚目度達成的效果，很多時候甚至比暢銷車款更大。