跑格時尚4-2 Coupé轎跑篇 個性跑格 具體表徵
記者方維鐸／台北報導
個性化 + 運動感 流線低扁 享受一個人開車樂趣
雙門雙座的純種跑車就如同大銀幕上的美艷女星一般讓人怦然心動，但卻不是每個人都有能耐去擁有的，考慮到日常用車的舒適實用，多數人只能退而求其次去買一輛適合長途行駛的GT Coupé轎跑車，既擁有流線漂亮的優美身形，行車表現也較為流暢舒適，偶爾需要多載一兩個人也還有座位能派上用場。
話說今日的Coupé轎跑車，也不再侷限於雙門的窠臼，舉凡流線低扁的3門掀背、4門3廂或5門斜背，甚至底盤架高的跨界休旅，都能被冠上Coupé的字樣，但關鍵詞就是「流線」二字。
流線就意味著低風阻、運動化與個性化，無須與車室乘坐空間、載物實用性妥協，自然而然合乎跑格的基本概念。Coupé可以是平價親民的，也可以是昂貴奢華的，但都能彰顯出個性化與運動感，體現自己一個人開車的樂趣。
許多國民車製造廠都推出過膾炙人口的經典雙門Coupé，像是美國平民跑車的代表—福特Mustang，號稱東瀛戰神的日產Skyline GT-R，搭載轉子引擎的Mazda RX-7，或是日產Fairlady Z、Opel GT等，都成為不同時代愛車人的精神標竿。當然一些曾在賽車場上叱吒風雲的Coupé，更會成為車迷眼中的傳奇名車，像是保時捷911、Audi Sport quattro、BMW 3.0 CSL等。
Coupé容易受人關注的原因，其實不一定圍繞在動力性能上，往往其獨特造型、高昂車價或路上能見度，也會成為愛車人茶餘飯後的話題。國內每年都有不少Coupé新車導入，雖然整體市佔率不算高，但對汽車品牌矚目度達成的效果，很多時候甚至比暢銷車款更大。
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Lexus全新世代的LC 500/ LC 500h雙門Coupé豪華轎跑，集豐田集團先進科技與精緻工藝於一身，體現GT Coupé的奧義，讓長途駕駛變得悠閒舒適又有樂趣。
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Infiniti全新Q60 Coupé在2016年底曾於國內亮相，預計將導入擁有211匹最大馬力的2.0t豪華、旗艦兩車型，以及最大馬力可達400匹的3.0t Red Sport，正式上市時間會在2017年第2季。
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Bentley於2014年曾推出以Continental GT3工廠賽車的道路市售版Continental GT3-R（全球限量300台），國內在2015年取得兩台配額，開出2,180萬起的驚人售價。
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Jaguar F-Type Coupé的頂級性能旗艦SVR車型近期也剛導入國內，其5.0 V8機械增壓引擎最大馬力上看575匹，峰值扭力來到71.4公斤米，搭配8速Quickshift手自排變速箱及全時4驅系統，0～100公里／時加速縮短至3.7秒，極速更高達322公里／時。
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