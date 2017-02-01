| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

跑格包裝市場夯 運動化蔚為風尚

2017-02-01

記者方維鐸／台北報導

跑車總是讓人心生嚮往，但純種跑車除了拉風快意之餘，總是無法滿足多數人日常用車的需求，所以將普羅車款包裝得跑格化現已蔚為風尚，舉凡流線動感的Coupé轎跑車，如子彈般靈巧刁鑽的掀背鋼砲，強悍穩健的性能房車／旅行車，到近期崛起的跑格化SUV／Crossover等，讓車主在日常代步以外，還能獲得多一點性能與樂趣。

【跑格時尚】4-1 掀背車篇

性能鋼砲即王道

－ 大鋁圈+跑車胎 年輕敢玩族群青睞

在歐洲汽車市場，個性實用的小型掀背車是絕大多數國家的主流車款，部分人口稠密的地區甚至更偏愛Supermini等級掀背車，因此衍生出掀背性能鋼砲（Hot Hatches）的獨特產品級距。

這類性能鋼砲是以一般量販掀背車為基礎，換上動力更強的引擎，搭配密齒比的變速箱及降低車身的硬朗懸載，外觀和內裝多半也會有差異化的鋪陳，並換上大尺寸鋁圈（為了能裝上更大的煞車碟盤）與低扁平比跑車胎，不僅性能與操控上優於一般低階量販車型，個性鮮明的視覺差異，開上路更容易引起旁人的矚目，特別深受年輕敢玩得消費族群喜愛。

近年來連高級車品牌都紛紛進入這個市場級距，推出動輒最大馬力超過300匹以上、結合全時4輪驅動系統的頂級性能鋼砲，創造新的話題和性能基準，同時不斷將入手門檻推高，開拓了分殊化的產品客層。

圖片提供／Ford、MINI、Peugeot、VW

廣告
  • 福斯Golf GTI自1976年問市以來，幾乎就成為掀背鋼砲的最佳代表，2016為紀念上市40週年不僅推出GTI Clubsport，另外還有創下紐柏林賽道最快前驅車單圈紀錄（7分47秒19）的GTI Clubsport S版本（圖右紅色車），僅全球限量推出400台，可惜台灣沒爭取到任何一輛配額。

    福斯Golf GTI自1976年問市以來，幾乎就成為掀背鋼砲的最佳代表，2016為紀念上市40週年不僅推出GTI Clubsport，另外還有創下紐柏林賽道最快前驅車單圈紀錄（7分47秒19）的GTI Clubsport S版本（圖右紅色車），僅全球限量推出400台，可惜台灣沒爭取到任何一輛配額。

  • 法國Peugeot車廠也推出過多款膾炙人口的經典鋼砲，現階段最具代表性者當推308 GTi，其1.6升Turbo引擎不僅可壓榨出270最大馬力，硬派熱血的單一6速手排設定，更令手排買家趨之若鶩！

    法國Peugeot車廠也推出過多款膾炙人口的經典鋼砲，現階段最具代表性者當推308 GTi，其1.6升Turbo引擎不僅可壓榨出270最大馬力，硬派熱血的單一6速手排設定，更令手排買家趨之若鶩！

  • 比主流小型掀背鋼砲更小一號Supermini鋼砲車款中，最具代表性的莫過於MINI John Cooper Works了，刁鑽的操控表現加上凌厲的加速性能，深獲本格派鋼砲玩家的熱愛。

    比主流小型掀背鋼砲更小一號Supermini鋼砲車款中，最具代表性的莫過於MINI John Cooper Works了，刁鑽的操控表現加上凌厲的加速性能，深獲本格派鋼砲玩家的熱愛。

  • 福特也是推出過相當多性能鋼砲的車廠，現今第3代Focus RS頂級鋼砲首度採用AWD全時4驅設定，搭載2.3升EcoBoost引擎，可輸出350匹最大馬力與48.3公斤米強勁扭力，0～100公里／時加速只需4.7秒，極速可直上266公里／時。

    福特也是推出過相當多性能鋼砲的車廠，現今第3代Focus RS頂級鋼砲首度採用AWD全時4驅設定，搭載2.3升EcoBoost引擎，可輸出350匹最大馬力與48.3公斤米強勁扭力，0～100公里／時加速只需4.7秒，極速可直上266公里／時。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 流行消費
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初五】開工大吉好料理
大發✧什錦海鮮炒麵
大利✧九層塔蛤蜊湯
好運到✧元寶酥
旺旺來✧鳳梨炒飯
轉寄

標題：跑格包裝市場夯 運動化蔚為風尚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月1日‧星期三‧丁酉年正月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.