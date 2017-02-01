跑格包裝市場夯 運動化蔚為風尚

2017-02-01

記者方維鐸／台北報導

跑車總是讓人心生嚮往，但純種跑車除了拉風快意之餘，總是無法滿足多數人日常用車的需求，所以將普羅車款包裝得跑格化現已蔚為風尚，舉凡流線動感的Coupé轎跑車，如子彈般靈巧刁鑽的掀背鋼砲，強悍穩健的性能房車／旅行車，到近期崛起的跑格化SUV／Crossover等，讓車主在日常代步以外，還能獲得多一點性能與樂趣。

【跑格時尚】4-1 掀背車篇

性能鋼砲即王道

－ 大鋁圈+跑車胎 年輕敢玩族群青睞

在歐洲汽車市場，個性實用的小型掀背車是絕大多數國家的主流車款，部分人口稠密的地區甚至更偏愛Supermini等級掀背車，因此衍生出掀背性能鋼砲（Hot Hatches）的獨特產品級距。

這類性能鋼砲是以一般量販掀背車為基礎，換上動力更強的引擎，搭配密齒比的變速箱及降低車身的硬朗懸載，外觀和內裝多半也會有差異化的鋪陳，並換上大尺寸鋁圈（為了能裝上更大的煞車碟盤）與低扁平比跑車胎，不僅性能與操控上優於一般低階量販車型，個性鮮明的視覺差異，開上路更容易引起旁人的矚目，特別深受年輕敢玩得消費族群喜愛。

近年來連高級車品牌都紛紛進入這個市場級距，推出動輒最大馬力超過300匹以上、結合全時4輪驅動系統的頂級性能鋼砲，創造新的話題和性能基準，同時不斷將入手門檻推高，開拓了分殊化的產品客層。

圖片提供／Ford、MINI、Peugeot、VW