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雞鳴春曉 紅色潮人

2017-01-29

記者林欣若／台北報導

紅色運動風，為新春注入健康、活力的全新氣象！

柏林潮紅

開春便帶來全新活力的adidas Original，女星Angelababy加入代言陣容，加上原有的代言人范冰冰，兩大女神一同詮釋充滿街頭藝術感的柏林系列，紅色、黑色、白色的搭配，簡約又醒目。

aidas Original總是能在各個城市之中，發掘獨特的街頭魅力，開春第一站來到德國柏林，這個具備多元文化氣息的藝術之都，匯集各種街頭文化流派的精華，酷勁十足又兼具藝術創意氣息的城市風貌，也同樣反映在獨具一格的都會時尚穿搭上，女裝系列以柏林獨特的地下社會街頭文化為靈感，極簡的色彩和線條、黑白紅的原色搭配，突顯乾淨俐落的都會感。另外，明星鞋款Tubular也以全紅造型現身，增添濃濃的過節氣氛。

義式正紅

有著純正義大利血統的FILA，對於義大利國旗上的紅色非常尊敬，也經常運用在產品設計中，早春系列便以紅白配色帶來清新活力，網球上衣的紅白線條簡單分明，巧妙以黑色劃分中間，不僅設計新穎，視覺也更加立體亮眼；俏麗的短版上衣採用寬版剪裁，以方塊印製的FILA LOGO壓印在袖口上，搭配下襬的網狀拼接，更有設計感；男裝則有復古大學T系列，以寬版橫條、色塊拼接等圖樣設計，打造復古又亮眼的學院風格。

經典紅鞋

New Balance以鮮豔的紅色作為主打色，搭配經典鞋型，透過反光細節展現出年節的活力與喜氣，歡慶春節的同時也能展現獨特的新年時尚。經典的ML 574以亮色細節與反光N LOGO點綴，黑色與紅色是最經典的搭配，女生款在後腳跟處有著藍色的跳色處理，更顯年輕活力；簡單、好搭、年輕又隨興的MRL 420，有著高質感的麂皮材質，讓紅色顯得更為優雅有深度，在紅色的襯托下，白色的鞋底更為醒目，紅與白搭配出純粹的活力，採用RevLite輕量中底，提升舒適度。

圖片提供／adidas Originals、FILA、New Balance

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  • FILA復古條紋大學T，2,180元

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  • New Balance ML574，2,850元。

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  • FILA網球超亮眼網球上衣，1,880元。

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  • FILA復古橫條大學T，1,280元。

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  • Angelababy穿上adidas Originals全新柏林系列，潮流感十足。

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  • adidas Originals Tubular Viral W，4,090元。

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  • New Balance ML574，2,850元。

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標題：雞鳴春曉 紅色潮人


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