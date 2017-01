2017-01-29

記者林欣若/台北報導

每年農曆年前推出的生肖限定系列,應景又討喜,從服飾到吊飾、大人到小孩,金雞以各種形式慶賀新年。

鬥雞精神

以西遊記為主題的Converse,為經典鞋款All Star注入帶有街頭感的東方風情,今年的生肖系列除了鞋款,更延伸到服飾和配件,一口氣推出Year of the Rooster和Year of the Rooster Black Pack兩個雞年限定系列。

Year of the Rooster以黑色/白色、藍色/紅色捕捉多彩的鬥雞羽毛,帶來衝突的視覺效果,經典鞋款Chuck Taylor All Star II有著滿版的羽毛圖紋,紅色扣眼和鞋底根部的紅色互相呼應,同時帶來節慶氣氛,左右腳鞋後跟撐條則有「20」和「17」新年專屬設計細節,搭載Nike Lunarlon鞋墊、防滑鞋舌、超柔軟麂皮絨內襯及高品質帆布面料。此系列服飾同樣有著羽毛圖紋,雙面穿夾克外套、下襬開叉設計的拉鍊連帽上衣,是Converse一貫的街頭風格。

Year of the Rooster Black Pack則以個性低調的黑色為主軸,同樣延續鬥雞靈魂,採用黑白基調羽毛印花,為這個系列注入低調而獨特的細節,除了圓領棉質上衣和刺繡T-shirt,這個系列更推出2017全新鞋款Thunderbolt Ultra,合成棉內靴搭配紡織與橡膠塑膠材質融合的鞋面,內嵌式的Lunarlon鞋墊提升舒適度。

四眼潮雞

潮流品牌Stayreal品牌靈魂人物「小鼠」是個戴著眼鏡的萌娃,每一年農曆新年,小鼠便會化身各種生肖慶祝新年,今年的小鼠咕咕雞套上黃色小雞外衣,頭上頂著蛋殼、腳上舉著最愛的半熟荷包蛋,搭配招牌黑框眼鏡以及純真大眼,是Q版的四眼田雞。全系列產品有咕咕雞小鼠潮流黑標版T-shirt,除了經典黑白款,也有特地推出的紅色新年版;咕咕雞小鼠寬版厚棉以短版剪裁搭配粉嫩色系,專攻少女族群;咕咕雞小鼠帽T胸前有大大的小鼠圖騰搶眼吸睛,背面也印上小鼠破蛋前的俏皮模樣,搭配內裡刷毛設計,既保暖又亮眼。

圖片提供/Converse、Stayreal