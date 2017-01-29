潮流當先 鶴立雞群
記者林欣若／台北報導
每年農曆年前推出的生肖限定系列，應景又討喜，從服飾到吊飾、大人到小孩，金雞以各種形式慶賀新年。
鬥雞精神
以西遊記為主題的Converse，為經典鞋款All Star注入帶有街頭感的東方風情，今年的生肖系列除了鞋款，更延伸到服飾和配件，一口氣推出Year of the Rooster和Year of the Rooster Black Pack兩個雞年限定系列。
Year of the Rooster以黑色／白色、藍色／紅色捕捉多彩的鬥雞羽毛，帶來衝突的視覺效果，經典鞋款Chuck Taylor All Star II有著滿版的羽毛圖紋，紅色扣眼和鞋底根部的紅色互相呼應，同時帶來節慶氣氛，左右腳鞋後跟撐條則有「20」和「17」新年專屬設計細節，搭載Nike Lunarlon鞋墊、防滑鞋舌、超柔軟麂皮絨內襯及高品質帆布面料。此系列服飾同樣有著羽毛圖紋，雙面穿夾克外套、下襬開叉設計的拉鍊連帽上衣，是Converse一貫的街頭風格。
Year of the Rooster Black Pack則以個性低調的黑色為主軸，同樣延續鬥雞靈魂，採用黑白基調羽毛印花，為這個系列注入低調而獨特的細節，除了圓領棉質上衣和刺繡T-shirt，這個系列更推出2017全新鞋款Thunderbolt Ultra，合成棉內靴搭配紡織與橡膠塑膠材質融合的鞋面，內嵌式的Lunarlon鞋墊提升舒適度。
四眼潮雞
潮流品牌Stayreal品牌靈魂人物「小鼠」是個戴著眼鏡的萌娃，每一年農曆新年，小鼠便會化身各種生肖慶祝新年，今年的小鼠咕咕雞套上黃色小雞外衣，頭上頂著蛋殼、腳上舉著最愛的半熟荷包蛋，搭配招牌黑框眼鏡以及純真大眼，是Q版的四眼田雞。全系列產品有咕咕雞小鼠潮流黑標版T-shirt，除了經典黑白款，也有特地推出的紅色新年版；咕咕雞小鼠寬版厚棉以短版剪裁搭配粉嫩色系，專攻少女族群；咕咕雞小鼠帽T胸前有大大的小鼠圖騰搶眼吸睛，背面也印上小鼠破蛋前的俏皮模樣，搭配內裡刷毛設計，既保暖又亮眼。
圖片提供／Converse、Stayreal
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Stayreal咕咕雞小鼠帽T 1,980元。
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Stayreal 咕咕雞小鼠潮流黑標版T-shirt，1,180元。
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Converse Year of the Rooster Chuck Taylor All Star II，各3,280元。
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Converse Year of the Rooster Black Pact Thunderbolt Ultra 3,280元。
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Converse Year of the Rooster後背包1,890元。
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Stayreal咕咕雞小鼠寬版厚棉T 1,980元。
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Stayreal 咕咕雞小鼠潮流黑標版T-shirt，1,180元。
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Converse Year of the Rooster T-shirt 990元、教練夾克3,490元。
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Converse Year of the Rooster Black Pact T-shirt 1,090元。
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Stayreal 咕咕雞小鼠潮流黑標版T-shirt，1,180元。
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Converse Year of the Rooster T-shirt990元、教練夾克3,490元。
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