2017-01-29

記者王瀅娟╱台北報導

雞終日奔忙，方可飽食，在不景氣的年代，更是自我提醒的最佳小物，該更加打拼，期許更美好的未來。

各式各樣的串飾和吊墜最是能低調表現生肖的好裝飾！

Pandora推出2款造型迥異的串飾，「雞年行大運」串飾線條優雅修長，俏皮展現公雞的優雅時尚感；圓胖的「淘氣小雞」串飾則透露可愛的呆萌感。Thomas Sabo以雄昂公雞為主題，打造吊墜與鍊墜，黃毛小雞串飾看起來也顯得「雞」小志氣高。點睛品以獨門技術打造Q版足金串飾，為名符其實的「金雞」，Q胖模樣令人感覺到富足。整體表面採噴砂處理，唯獨雞冠與雞喙拋光為亮面，使造型更加立體。

Folli Follie推出幸運雞造型項鍊，以紅色愛心型水晶搭配梨型透明水晶，搭配玫瑰金色雞首與尾羽，打造出雞造型鍊墜，配搭長鍊，讓生肖飾品透露出時尚感。抽象的造型，即使與其他的項鍊搭配也不會有違和感。