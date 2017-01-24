蔦屋書店登台 明亮輕食閱趣多
〔記者凃盈如／台北報導〕國內影視龍頭得利影視與日本株式會社TSUTAYA（隸屬被選為世界最美20間書店的「代官山蔦屋書店」經營者日本CCC集團），合作開設TSUTAYA BOOKSTORE ，進駐統一時代百貨，名為「TSUTAYA BOOKSTORE信義店」，將於今日正式開幕 ，以BOOK & CAFÉ為取向，共163坪、100個座位，以獨特的Lifestyle主軸展開商品線，提供書籍、影音、咖啡、網路、簡餐與調酒6大商品線，尤其與東京涉谷的咖啡餐廳WIRED TOKYO合作，格外受到矚目，預計將於3年內展5家店，今年可望開出第2家。
TSUTAYA BOOKSTORE空間講究，內裝走明亮舒適的現代風格，選書多元，與WIRED TOKYO聯手提供閱讀、用餐、工作、聚餐的空間，跨足實體書店與咖啡店空間，讓消費者可自由地閱讀尚未購入的書籍。日本TSUTAYA公司社長中西一雄表示，在籌劃TSUTAYA BOOKSTORE時，在台灣實行了半年的定點觀察，發現統一時代百貨雖然假日是許多年輕人聚集逛街的地方，但在平日，就有許多40歲左右的知性消費群，於是店裡客層，以40歲左右、重視生活質感的男女為目標。
書店販售中、日、歐美書籍與雜誌，藏書共14,000冊，由於信義店主打生活風格面向，料理相關書籍就占2,000冊，及首次來台的日本蔦屋書店自有品牌商品，文具有90%從日本引進。中西一雄也提到，在日本，書籍營收為餐飲營收的3倍，以高單價書籍為主軸，但預期台灣的餐飲表現會不錯。
目前WIRED CAFÉ 除了咖啡、冷熱開胃菜、簡餐、漢堡、pizza等，另也提供2至4人的「台灣限定套餐」，價格帶落在1,280至2,480元。CAFÉ COMPANY社長楠本修二郎表示，希望這裏不是單純飲食場所或咖啡店，而是「共享的所在」。
圖片提供：TSUTAYA BOOKSTORE
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