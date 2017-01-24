新年就是要紅 精品獵嬌客

2017-01-24

〔記者王瀅娟／台北報導〕農曆年節即將到來，穿紅色最有喜慶氣氛！品牌紛紛推出以紅色為主題推出新春限定商品，與大家一起過好年。

Givenchy by Riccardo Tisci（簡稱Givenchy）新年系列將Pandora、Bow-Cut、Horizon等招牌包款均換上紅色新裝，早春新裝也以紅色表現。Fendi農曆年系列將招牌配件Micro Peekaboo、迷你尺寸後背包、手拿包與熱賣的Strap You揹帶都換上紅色新裝，搭配方形五彩繽紛的Rainbow Studs，更添歡欣氣息。

Gucci Dionysus酒神系列包款也以充滿東方美學的紅色皮革，輔以雅致的金色花卉印花現身，其中小型尺寸的鍊帶包為中港台限定款式，內有「Gucci Limited Edition」皮牌證明限量身分。Prada推出全新Plex Ribbon Bag緞帶包，設計靈感源自禮物，加長皮革如緞帶般穿過壓克力扣環裝飾於包款正面，與下層裝飾的黝黑皮革重疊，撞色效果使包款更為出色，肩揹帶可拆下，即變身手拿包，功能多樣。

圖片提供：Givenchy、Fendi、Prada、Gucci、Shiatzy Chen