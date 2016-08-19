三星Note 7自燃事件簿
2017-01-24
2016.08.19
Note 7於8月19日開賣之後，全球陸續發生Note 7自燃事件。
2016.09.02
三星坦承SDI電池瑕疵，宣布停止銷售，全面回收Note 7。
2016.09.23
9月下旬，三星啟動更換新Note 7計畫，台灣於23日進行換機。
2016.10.11
新版Note 7仍然不斷發生自燃事件，三星宣布永久停產。
2017.01.23
三星公開Note 7自燃調查報告，證實二家電池製造商皆有缺失。
（製表：記者吳佩樺）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 啪！啪！啪！突然停下來 小鮮肉癱死在女友身上
- 經典賽》看完台灣隊陣容 日本網友這樣說…
- 辜成允死亡案開臨時偵查庭 尚難證明晶華有疏失
- 新營高中物理實驗爆炸 14生、1師輕傷
- 動物「方」城市續集？ 攝影師玩「液化」 動物變超級萌！
- 女兒吵架燒炭自殺成凶宅 母遭求償715萬
- 鼎興案第二波裁罰 一銀、王道銀各罰2百萬
- 陳添枝：川普不要TPP 勢必重返WTO
- 彰銀換股務代理 政府插手經營權？
- 白宮發言人：將阻止中國在南海擴張軍武
- 中國霧霾變佛地魔？預報只好改稱「不可描述的天氣現象」
- 海牛採蚵入畫 見證芳苑榮景
- 樂陞案》許金龍掏金40億7023萬 手法大公開
- 蘇郁卿︰OTC很多隱形冠軍公司
- 台鐵推阿里山郵輪式行程 部落體驗不插電咖啡烘焙
- 供需吃緊價格上漲 力成去年營運傲視同業
- 大溪中正公園透明電梯 年初一開放
- 股匯雙漲 台幣勁揚1.02角
- 雞年搭飛機 高空新品賀新春
- 土豪哥勒戒 蹲牢過年
- 台股收盤上漲23.90點 報9447.95點
- 敘和談持續 可能發表共同文件
- 經濟壓力不聽醫生勸 阿弟老婆硬上通告血崩流產
- 消防宣導有創意 捏麵皮卡丘最吸睛
- 國立新營高中物理實驗爆炸 12生輕傷
- 搶賺新年財 台中查獲最大宗違法私宰鴨鵝
- NBA》誰是接班人？這五位總仔恐被開除
- 是在拍恐怖片嗎...你還記得這些「網紅」袋鼠嗎？
- NBA》23億球星罰這種球…美媒：史上最爛（影音）
- （影音）謝哲青遭爆假學歷 秀2張英國畢業證書反擊
- 反對台南西港外環道開闢 環團要求擇日現勘
- 正式檢驗報告未出爐 傳部分家長想遷回許厝分校
- 法律白話文》侏羅紀的全面進化！一次看懂觀審制、陪審制、參審制
- 不要被坑了 中市春節搭小黃每趟加收50元
- 速食業者也玩「鬼怪」梗 男女主角妝容還超像
- 寂寞真的會傷心 年假多陪伴長輩
- 好消息！高鐵雲林站到北港市區公車通車營運囉
- 澳網》費爸降服「球王殺手」四強上演瑞士內戰
- 小班打包票凱西奪小金人 笑想創紀錄當「奧斯卡兄弟檔」
- 原民會主委陳秀惠請辭 柯文哲批准
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：三星Note 7自燃事件簿
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分