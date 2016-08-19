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科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
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三星Note 7自燃事件簿

2017-01-24

2016.08.19

Note 7於8月19日開賣之後，全球陸續發生Note 7自燃事件。

2016.09.02

三星坦承SDI電池瑕疵，宣布停止銷售，全面回收Note 7。

2016.09.23

9月下旬，三星啟動更換新Note 7計畫，台灣於23日進行換機。

2016.10.11

新版Note 7仍然不斷發生自燃事件，三星宣布永久停產。

2017.01.23

三星公開Note 7自燃調查報告，證實二家電池製造商皆有缺失。

（製表：記者吳佩樺）

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