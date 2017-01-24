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救S8抗蘋果 三星力挽形象

2017-01-24

﹝記者吳佩樺／南韓報導﹞S8發布前，三星不讓Note 7陰霾籠罩，昨日在南韓總部公開調查報告，確認Note 7自燃元凶是二家電池製造商都出包，分別在設計和製程出問題。三星高層高東真道歉沒做好品管，未在上市前及早發現，須負全責。一連串大動作就是為了挽救商譽，為S8鋪路，對抗蘋果。

三星Note 7去年8月下旬開賣後，全球陸續發生自燃事件，對三星來說無疑是史上最可恥的失敗，時隔多月後，終於釐清問題始末。將時間推回事件初期，三星9月初第一時間便坦承是SDI電池製造商瑕疵，進而回收手機，全面改換另一家ATL電池，卻仍然無法遏止自燃，成為「懸案」，三星後續動員700名人員，測試逾20萬台Note 7，超過3萬顆電池，不斷模擬重現自燃現場。

新出爐的調查報告證實二家電池都有問題，SDI電池右上角有瑕疵，導致電極彎曲，使正負極間隔絕體脆弱，容易造成短路而起火。ATL電池則是靠近正極導電片的負極區域發生銅熔現象，所以短路。簡單說前者是電池設計不良，後者問題出在製程。為避免S8重蹈覆轍，三星強調已採用更嚴苛標準。3C達人廖阿輝表示：「儘管需要一點時間才能挽回消費者對品牌的信心，但三星以透明方式公開Note 7失誤主因是正確的，畢竟事情已發生，未來品質才是最重要的。」

此外，下代旗艦S8對三星意義重大，視為翻身關鍵，確定不會在下月西班牙MWC手機大展發表，外界指稱最快3或4月亮相。網路傳言S8採用無邊框，取消實體Home鍵，導入人工智慧。為了留住忠實客層，三星承諾，今年新旗艦機推出時，台灣Note 7「受災戶」保證有購機優惠，細節尚未透露。

圖片提供：三星

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  • 三星行動通訊事業部總裁高東真親自主持說明會，為Note 7品管疏失鞠躬道歉。（歐新社）

    三星行動通訊事業部總裁高東真親自主持說明會，為Note 7品管疏失鞠躬道歉。（歐新社）

  • 三星Note 7公開自燃調查報告，顯示電池瑕疵是元凶。（本報資料照）

    三星Note 7公開自燃調查報告，顯示電池瑕疵是元凶。（本報資料照）

  • Note 7去年半路夭折，是三星史上最可恥的失敗。（美聯社）

    Note 7去年半路夭折，是三星史上最可恥的失敗。（美聯社）

  • 為了找出自燃原因，三星測試逾20萬台Note 7，超過3萬顆電池。

    為了找出自燃原因，三星測試逾20萬台Note 7，超過3萬顆電池。

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