中華電信 123暖心客服

2017-01-24

〔記者凃盈如／台北報導〕中華電信123客服日屆滿10週年了，自2007年整合了24小時全年無休的123、090等客服專線，10年來不間斷的服務，深植人心。中華電信新任董事長鄭優也特別選在昨日123客服日10週年，擔任一日客服，親自接聽消費者的電話，傾聽客戶的聲音，更特地發送新年紅包給客服值機同仁們，感謝他們的辛勞付出。

鄭優宣告中華電信將持續優化顧客服務品質，並啟動「123客服心守則」：傾聽、關懷、體驗，打造最有溫度的客戶服務。為感謝基層客服同仁辛勞，董事長鄭優親任一日客服，發送新年紅包慰勞員工。在他接聽的進線電話中，消費者問題包羅萬象，從海外網路漫遊、4G網路品質等熱門問題，鄭優都發揮十足的熱忱與專業，給予消費者滿意的答覆，在任務完成後，鄭優更當場發送新年紅包給客服值機同仁，表達對他們的感謝。

特別的是，本次中華電信在活動中分享感人的客服故事，在現場播放了一則客服專線的真實感人故事：一位周女士日前撥打客戶專線，向客服人員表示手機當機多日無法開機，反應給手機店、手機廠商客服後，得到的回應都是需要進行手機重置，讓她心中非常焦急難過，因為這支手機裡存有滿滿她已逝寶貝兒子的照片。中華電信這位客服人員聽聞後，歷經近6小時、5次回撥電話耐心地引導協助，最後終於突破困難，讓周女士的手機開機成功，在驚喜的那一刻，周女士竟忍不住在電話那端屏息啜泣，叫說「我看到照片了，謝謝妳！」對客服人員致上難以言喻的感謝。鄭優董事長也特別頒獎給該位值機同仁，並期勉全體客服人員都能秉持同樣的精神，從「心」出發，提供消費者最有溫度的服務。

圖片提供：中華電信