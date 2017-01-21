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簡嫚書眼太大 被嫌金魚眼

2017-01-21

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞三星和LINE合作快閃店，進駐台北信義新光三越A11館，女星簡嫚書現身站台，一見到大型「熊大妹」CHOCO，立刻少女心大噴發，連忙跟熊大妹自拍，甜笑說「好Cute！」

簡嫚書同時是三星新代A系列防水手機廣告主角，詮釋一位愛搞怪的女孩，嘗試很多平常不會做的「怪咖」行為，像是把頭浸泡在水盆中、把芥末當飯吃，讓她大飆演技、吃足苦頭。她笑說：「導演要求我在水中必須美美地張開眼睛，但卻一直被嫌眼睛睜太大像金魚，只好一直重來！」該快閃店還設置Gear VR 4D體感椅、Gear 360全景攝影等多種體驗區，民眾闖關可抽LINE筆記本、角色公仔。簡嫚書首次體驗Gear VR 4D雲霄飛車，逼真場景讓她嚇得尖叫，直呼：「就像真的一樣，很刺激！」

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  • 三星新代中階防水手機A7、A5，和LINE合作限定包裝。（記者吳佩樺攝）

    三星新代中階防水手機A7、A5，和LINE合作限定包裝。（記者吳佩樺攝）

  • 簡嫚書見到「熊大妹」CHOCO，少女心大噴發。 （記者吳佩樺攝）

    簡嫚書見到「熊大妹」CHOCO，少女心大噴發。 （記者吳佩樺攝）

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