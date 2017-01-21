〈台灣之光法國佈展〉詹朴+陳劭彥+劉美惠 時尚台灣
2017-01-21
〔記者王瀅娟／台北報導〕1月28日至4月23日，法國加萊蕾絲暨時尚博物館（La Cite de la dentelle et de la mode de Calais）將舉辦「時尚台灣：詹朴、陳劭彥、劉美惠作品展（Mode in Taiwan： APUJAN, Shao-Yen Chen, Mei-Hui Liu）」，由策展人輔仁大學博物館學研究所助理教授朱紀蓉與資深媒體顧問陳宜，以台灣時尚進行文化交流。
加萊自十九世紀開始便是法國蕾絲工業重鎮，知名服裝設計師Jean Paul Gaultier、頂級內衣品牌Chantal Thomass都是愛用者。加萊蕾絲暨時尚博物館收藏十六至二十一世紀的蕾絲藏品，在時尚界自有其地位。
陳宜表示，此展起源於2010年台灣博物館協會赴法國進行交流，加萊蕾絲暨時尚博物館對台灣博物館科技之進步留下深刻印象，加上想多與當代接軌，因而產生邀請台灣時尚前往展覽的想法。
三位設計師將各自展出約25套衣服，並應用館方提供的加萊蕾絲創作一套服裝。三位設計師各自應用長才：陳劭彥的解構、劉美惠的拼貼與詹朴的編織，進行台法文化交流。陳宜表示，三位設計師之所以雀屏中選，主要是這三位可說是台灣青壯派設計師的代表，在國際上有一定的知名度，設計各有特色，合在一起卻能展現出台灣長久以來融合多元文化，再重新詮釋出自己獨有文化的特色，呈現台灣當代時尚樣貌。
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