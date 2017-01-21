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林志玲天團運 高EQ ─共舞SMAP 嗓臉五月天 自知不能當歌手 遇冠希之亂無惡言

2017-01-21

〔記者賀靜賢／專訪〕「第一名模」林志玲有天團運，曾與「SMAP」共舞，去年與台灣「五月天」合唱《私奔到月球》，招牌娃娃音也過關。出唱片？林志玲笑稱尚有理智，還沒想過當歌手，甚至自爆每次開口唱歌，哥哥林志鴻就拿50元送她，「叫我別再唱了！」

林志玲或許歌藝不佳，但前天以浪琴表全球代言人身分出席新錶款活動，照例翩然起舞，舞姿美麗不說，身材更是輕盈的驚人。她說自己其實是大胃王，把「暴飲暴食（垃圾食物）」當最佳紓壓方式，急忙著找人證明「我很會吃吧？」，本錢羨煞人。

第一名模不是吃不胖，林志玲說自己很愛運動，有空就游泳、打羽毛球，出國有場地限制，就用最輕便的跳繩。不過，日前劉德華傳出墜馬意外，12年前也有同樣遭遇的林志玲，震驚之餘往事更浮現腦海，自豪熱愛各種運動的她，坦承「自此不敢再騎馬，對動物有些怕怕的」。

2016年突逢「冠希之亂」，林志玲極度沮喪但始終未口出惡言，「老天爺總是給我一個很平均的快樂值和悲傷值」，正能量終究擊潰了低落。狂遭外界催婚的她，誓言2017終結單身，也打算多陪家人、出外旅遊。談到南極之旅，林志玲眼睛突然發亮，表示最享受那兒沒有wifi的日子，旁人才透露她不是低頭族，愛聊天勝過傳訊，看來要擄獲第一名模芳心，挑戰甚鉅呢！

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  • 林志玲與浪琴表結緣13年，仍要繼續合作。 （浪琴表提供）

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標題：林志玲天團運 高EQ ─共舞SMAP 嗓臉五月天 自知不能當歌手 遇冠希之亂無惡言


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