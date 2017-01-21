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全國電子阿公微電影 超催淚

2017-01-21

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞全國電子最近推出「阿公的電視機」微電影廣告，完整版長達6分半鐘，找來硬底子演員陳慕義飾演阿公，廣告中描述阿公和孫子的感人親情，賺人熱淚，網路上線2天就突破2百萬次點閱。

該廣告述說一位小男孩從小和阿公感情深厚，小男孩長大了，不得已離開阿公、回去城市跟著爸媽生活。而當男孩變成男人了，為工作打拼，依舊沒有太多時間陪伴阿公，因此他決定給阿公一個驚喜。因故事情節貼近真實生活，引發不少人的省思，紛紛大推「太好哭了」、「這是好廣告」。

廣告好評如潮，替全國電子注入強心針，發言人林政儒表示，今年除了持續拓展實體門市規模，更會加強網路行銷，著重社群溝通。該廣告主要宣傳「甲地訂貨、乙地送貨」服務，讓分散各地的家人感情更加緊密。

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  • 全國電子「阿公的電視機」微電影，因為故事感人，引發網友討論。（記者吳佩樺翻攝全國臉書）

    全國電子「阿公的電視機」微電影，因為故事感人，引發網友討論。（記者吳佩樺翻攝全國臉書）

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標題：全國電子阿公微電影 超催淚


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