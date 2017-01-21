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新光三越 貴賓卡1點送百元

2017-01-21

〔記者凃盈如／台北報導〕農曆新年來臨，各大百貨推出春節活動，買得划算，同時炒熱年節買氣。在全台超過140萬人會員卡友的新光三越，2016年會員卡點數將於今年1月31日到期，今日起至1月26日止，推出為期6天的「憑貴賓卡點數1點就送100元電子贈品禮券」活動，共推出12萬份，等同1,200萬元台幣，今起可於全台新光三越各店贈品處兌換，每人可兌換1次，禮券可使用到今年2月底，亦即，原本100點才可兌換30元的點數，現在1點就可兌換100元電子禮券，點數價值放大了333倍。搭配此活動，新光三越同步推出上萬件「燒點」商品，只要扣點數就可以加購價購買商品，甚或可全然以點數全兌換商品，要消費者買得有感，品項包含PONY EFFECT超閃耀水凝唇釉、L’OCCITANE護手霜以及TESCOM膠原蛋白吹風機等。

此外，迎接新年，除舊佈新，太平洋SOGO百貨忠孝館12F活動會館於1月19日至25日舉辦「好鍋大燴集 歲末酬賓特賣會」。集結眾多進口鍋具品牌Berndes、FISSLER、德國雙人、LOTUS、STAUB，全面7折起，最低折扣下殺3折。如德國雙人STAUB迴力釘點燉煮鍋24公分新品，原價12,000元，特價7,888元。

圖片提供：新光三越

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  • 價值4,900元的TESCOM 膠原蛋白吹風機，可扣會員點數100點再加1,890元，或扣會員點數4,900點免費兌換。

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  • 價值690元的PONY EFFECT超閃耀水凝唇釉，可扣會員點數100點加345元加購，或扣會員點數690點免費兌換。

    價值690元的PONY EFFECT超閃耀水凝唇釉，可扣會員點數100點加345元加購，或扣會員點數690點免費兌換。

  • 新光三越貴賓卡會員點數即日起可免費兌換限量暢銷商品，換完為止，1月28日至2月1日全館過卡消費滿2,000元，可享會員點數2倍送，滿2,000元送40點、滿2,100元送42點，以此類推，每人每日最高上限為30,000點。

    新光三越貴賓卡會員點數即日起可免費兌換限量暢銷商品，換完為止，1月28日至2月1日全館過卡消費滿2,000元，可享會員點數2倍送，滿2,000元送40點、滿2,100元送42點，以此類推，每人每日最高上限為30,000點。

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標題：新光三越 貴賓卡1點送百元


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