DB買回鑽石 活絡市場流轉率

2017-01-17

〔記者王瀅娟／台北報導〕亞洲最大裸鑽流通平台Diamond Bank（簡稱DB）宣布年度新計畫，將新增鑽石鑑價買入與婚戒體驗模式，讓鑽石相關服務更完整。

DB於去年6月創立，背後為來自全球超過30家鑽石大盤商，因而具有價格優勢；加上價格透明，顧客可從線上鑽石資料庫看見每顆鑽石的售價，同時所有鑽石均有GIA鑑定書，還可依照顧客需求尋找特定條件的鑽石，因而創造出不錯的口碑，有不少中南部的顧客特地北上買鑽。

執行董事暨斐儷珠寶總經理陳昱羲表示，DB的服務內容與一般鑽石銷售商無異，不過DB成立的目的在藉由鑽石交易透明化，讓鑽石的流轉率提高，藉以活絡亞洲鑽石市場，因此今年起將提供「鑽石售回」服務，不僅接受DB賣出的鑽石，其他家的鑽石也可以，經過一定的鑑價程序，提供買回的價格通常可比當鋪收購多一倍。

因為許多顧客來到DB都是為了選購婚戒，因此DB預計今年3月至6月間將推出「自助式」的DB Mini店鋪，透過科技輔助，讓小倆口可以在獨立空間自行試戴、討論，沒有銷售人員在旁推銷的壓力，讓選婚戒回歸為2人間的事。

圖片提供：Diamond Bank