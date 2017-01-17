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新年開運擺飾 雞利好兆頭

2017-01-17

〔記者凃盈如／台北報導〕迎接雞年，若能於居家或辦公室善用擺件，便能讓事業或者各個面向開運！tittot琉園在農曆年前推出「太妃．唐」系列，以唐風開運娃娃，包括金色招財的「金昭儀」、粉紅色好人緣的「情貴妃」、綠色旺事業的「武才人」以及藍色保平安的「安婕妤」，為消費者開運，4款不同的顏色與開運水晶石，正好各自代表了不同祝福。

琉園也針對「雞年」，推出「昂然」系列。琉園表示，由於12年前生肖雞年的創作，幾乎都已到量絕版，但仍常有客人詢問與雞相關的作品，尤其台語的「起家」與「雞」諧音，雞的作品也是祝賀成家的好禮物。這次「昂然」生肖雞系列的6件新作，有的寫實、有的抽象，包含「佔得先機」、「登高」、「好機會」等吉利名字，祝福招財好運。

至於芬蘭家用品牌Iittala，也推出限量5隻的新品UUNO公雞口吹玻璃工藝精品迎接新年，造型現代討喜，與居家空間能夠輕易搭配。

圖片提供：琉園、Iittala、集雅廊

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  • 集雅廊Rosenthal德國羅森泰瓷器雞年生肖紀念盤（30cm），原價 8,500元，特價6,800元。

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  • tittot琉園推出的雞年藝品「登高」，以拉長的雞尾與岩石，展現居高臨下的氣概，28,800元。

    tittot琉園推出的雞年藝品「登高」，以拉長的雞尾與岩石，展現居高臨下的氣概，28,800元。

  • Iittala 「UUNO」公雞口吹玻璃工藝精品 28,000元，即日起至2月12日，限量特價22,400 元。

    Iittala 「UUNO」公雞口吹玻璃工藝精品 28,000元，即日起至2月12日，限量特價22,400 元。

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