身體保養 沉浸愛戀巧克力氛圍
2017-01-17
〔記者凃盈如／台北報導〕由華敦代理的以色列身體保養品牌SABON，每年情人節都推出限量系列，每次推出貨量少，大概1至2週就會完售，今年以「Chocolove愛戀巧克力系列」，將馥郁的香甜氣息帶入身體保養品，推出沐浴油、磨砂膏、身體乳霜、香氛皂、錫盒蠟燭等品項，讓人浸淫在幸福的氛圍裡，全系列商品於1月26日上市。
本次為品牌首度以珍稀的天然可可豆和可可油為主體，強調高效修護、保濕滋養與淡紋抗過敏，譬如全新上市的「愛戀極潤沐浴油」，訴求清潔力與保濕度，有別於目前櫃上的沐浴油偏向凝膠質地，此款由於45%都是植萃精油，於是呈現水狀，除了可沐浴潔淨之外，亦可在浴缸加入3至5下，浸浴10至15分鐘，讓泡澡後的肌膚柔軟光滑。SABON的最熱賣的身體磨砂膏，也隨著情人節推出「愛戀巧克力系列」，置於有如甜點的巧克力布丁玻璃罐，透過可可籽萃取顆粒以及蘊含的咖啡因精萃，溫和去除老舊角質，迎接柔嫩肌膚。特別的是，隨著此系列上市，SABON也推出精美包裝禮盒，只要消費2,500元，並含任一樣此系列商品，就可以享有禮物盒包裝。
圖片提供：SABON
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