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身體保養 沉浸愛戀巧克力氛圍

2017-01-17

〔記者凃盈如／台北報導〕由華敦代理的以色列身體保養品牌SABON，每年情人節都推出限量系列，每次推出貨量少，大概1至2週就會完售，今年以「Chocolove愛戀巧克力系列」，將馥郁的香甜氣息帶入身體保養品，推出沐浴油、磨砂膏、身體乳霜、香氛皂、錫盒蠟燭等品項，讓人浸淫在幸福的氛圍裡，全系列商品於1月26日上市。

本次為品牌首度以珍稀的天然可可豆和可可油為主體，強調高效修護、保濕滋養與淡紋抗過敏，譬如全新上市的「愛戀極潤沐浴油」，訴求清潔力與保濕度，有別於目前櫃上的沐浴油偏向凝膠質地，此款由於45%都是植萃精油，於是呈現水狀，除了可沐浴潔淨之外，亦可在浴缸加入3至5下，浸浴10至15分鐘，讓泡澡後的肌膚柔軟光滑。SABON的最熱賣的身體磨砂膏，也隨著情人節推出「愛戀巧克力系列」，置於有如甜點的巧克力布丁玻璃罐，透過可可籽萃取顆粒以及蘊含的咖啡因精萃，溫和去除老舊角質，迎接柔嫩肌膚。特別的是，隨著此系列上市，SABON也推出精美包裝禮盒，只要消費2,500元，並含任一樣此系列商品，就可以享有禮物盒包裝。

圖片提供：SABON

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  • 戀極潤沐浴油含45%天然植萃精油，為肌膚帶來柔潤光滑效果，含葡萄籽、迷迭香油、杏仁油，在家中也能享受SPA體驗。含熱戀蜜桃、摯愛玫瑰、濃情香草、清新茉莉4款，各250ml，1,280元。（記者凃盈如攝）

    戀極潤沐浴油含45%天然植萃精油，為肌膚帶來柔潤光滑效果，含葡萄籽、迷迭香油、杏仁油，在家中也能享受SPA體驗。含熱戀蜜桃、摯愛玫瑰、濃情香草、清新茉莉4款，各250ml，1,280元。（記者凃盈如攝）

  • SABON因應情人節推出愛戀巧克力系列，含推出沐浴油、磨砂膏、身體乳霜、香氛皂、錫盒蠟燭等商品。愛戀巧克力身體磨砂膏（160g）、身體乳霜（140g），各1,280元。

    SABON因應情人節推出愛戀巧克力系列，含推出沐浴油、磨砂膏、身體乳霜、香氛皂、錫盒蠟燭等商品。愛戀巧克力身體磨砂膏（160g）、身體乳霜（140g），各1,280元。

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標題：身體保養 沉浸愛戀巧克力氛圍


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