〈手持吸塵器 下殺4折起〉熱賣實惠+
記者吳佩樺／台北報導
再過半個月就是農曆春節，年前掃除商機旺盛，掃除家電買氣直衝，其中以吸塵器最熱賣，業者表示，自上月開始，銷售較其他月份大幅成長5成至1倍，且無論是高階或平價市場皆以無線吸塵器為主流，占比超過7成。各大3C通路為了搶攻年前最後一波採購潮，各式吸塵器下殺4折起。
根據燦坤、全國電子、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心年前銷售調查，高階吸塵器市場，Dyson不意外是最大贏家，囊括四大通路銷售冠軍，尤其是V8一枝獨秀，表現驚人。平價5千元以下熱賣品牌包括聲寶、東元、THOMSON等，各品牌表現平均，無特別集中，其中聲寶強調打破平價吸塵器續航力不佳的刻板印象，旗下EC-HC10UGX號稱充電5小時，可連續使用20分鐘。
此外，儘管無線吸塵器當道，「有線」仍有其愛好者，Dyson上月引進Cinetic Big Ball圓筒吸塵器，不小心被家具絆倒時，會像個不倒翁一樣自動站好、不會傾倒，是近期相當有趣的產品。
達人採購小建議：
燦坤資深銷售人員 賴保志
吸塵器採購重點除了大吸力，多元吸頭也很重要，打掃高處或角落縫隙會更省力。此外，儘管各大品牌皆強調不斷精進靜音技術，但大吸力吸塵器事實上不太可能會有多安靜。
通路推薦
《無線吸塵器》
THOMSON SA-V05D 防撞設計
THOMSON SA-V05D電動地刷加入防撞緩衝條，耐用且避免損害家具。主打4小時快速充飽電；集塵筒和濾網可水洗。原價9,900元，特價3,980元，Yahoo奇摩購物中心。
Dyson V8 Fluffy 超大吸力
Dyson V8 Fluffy採用V8數位馬達，擁有大吸力，升級Max強力模式，吸力從100AW增加至115AW，提升15%。運轉音量比舊款小、電力加倍。原價32,900元，特價27,900元，全國電子。
日立PVSJ700T 一鍵切換直立、手持
日立PVSJ700T為一體成型設計，單手就能一鍵切換直立或手持功能，無須分離機身。配置雙向電動自走吸頭，清掃省力。原價19,900元，特價15,900元，Yahoo奇摩購物中心。
伊萊克斯ZB3114 剪斷毛髮
伊萊克斯ZB3114的最大特色是研發毛髮截斷裝置，只要輕踩踏板，就能剪斷毛髮，避免纏繞吸頭。電力比舊代提升30%。原價14,000元，特價10,790元，燦坤。
聲寶EC-HC10UGX 高續航力
聲寶EC-HC10UGX採用可折疊式手把，收納不占空間。充電5小時，可連續使用20分鐘。地刷前方加入LED照明燈，床底吸塵更方便。原價4,788元，特價3,488元，燦坤。
《有線吸塵器》
Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁科技
Dyson Cinetic Big Ball的零件以球面排列，最重的零件置於底部，加上流線型的球體外型，當機器被碰撞時，重力會讓機器就像不倒翁一樣自動回正。售價29,500元，PChome 24h購物。
伊萊克斯ZUF4303REM 鎖塵專家
伊萊克斯ZUF4303REM強調高科技鎖塵力系統，號稱三道程序將所有灰塵髒汙完全密封鎖住於機身內。原價26,900元，特價19,710元，PChome 24h購物。
《同期加映》除蟎機 打擊過敏
Raycop RS300 抗菌材質
Raycop RS300底部採用抗菌材質，加上HEPA 13級濾網，避免打掃過程中造成二次空氣汙染。集塵盒為水洗式設計。原價12,900元，特價7,900元，Yahoo奇摩購物中心。
聲寶SVC-358 紫外線燈
聲寶SVC-358具備除蟎機、手持吸塵器二合一功能，透過UV紫外線燈管和振動拍打技術，對抗肉眼看不到的灰塵和蟎蟲。原價4,500元，特價3,480元，燦坤。
註：價格或有更動，以各通路為準。 圖片提供／聲寶、燦坤、全國電子、Yahoo購物中心、PChome 24h購物
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