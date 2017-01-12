〈WiFi掃地機器人 降逾萬元〉效率智能+

2017-01-12

記者吳佩樺／台北報導

掃地機器人市場逐年擴大，最夯功能是加入WiFi，可用手機遠端操控，但因定位旗艦，市售價格並不便宜，幾乎要價3至4萬元，過年檔期各大3C通路最高降價逾萬元，其中Ecovacs DM88甚至僅約1.5萬元，堪稱是市場上的親民選擇。

WiFi掃地機器人的應用多，例如LG結合攝影機，不只能用手機查看機器有沒有清掃乾淨，還能兼當居家保全，上市沒多久就衝出銷售佳績。此外，愈來愈多機種訴求吸塵、拖地二合一功能，使用上更便利，極受職業婦女喜愛。

達人採購小建議：

全國電子資深銷售人員 陳珈樺

WiFi掃地機器人正當紅，可隨時用手機遠端操控，十分方便。但消費者若覺得太貴，一般版其實也很好用，清潔力並沒有打折。

通路推薦

《旗艦WiFi款 好聰明》

Ecovacs DM88 雲端智慧機

Ecovacs DM88加入WiFi功能，能利用手機預約打掃。加入Turbo模式，針對髒汙處會加大吸力。除了吸塵，同時具備濕拖、乾擦功能。附有2種可拆式清潔刷組，使用彈性高。原價25,800元，2月8日前特價15,300元，特力屋門市。

iRobot Roomba 980 回充繼續工作

iRobot Roomba 980內建WiFi，支援手機遠端操控。電力約2小時，具備自動返回充電，充飽電後會回到原有位置繼續清潔。此外，智慧偵測地板材質變化吸力，例如遇到地毯會提升10倍吸力。原價42,880元，特價34,990元，PChome 24h購物。

Neato Botvac Connected 自動分區打掃

Neato Botvac Connected採用雷射導航系統，規畫有條理的路徑，自動分區分房打掃。此外，加大滾刷、加長邊刷，加強打掃牆角灰塵。支援WiFi，能用手機遠端操控。原價40,000元，特價29,900元，Yahoo奇摩購物中心。

LG WiFi小精靈 兼居家保全

LG WiFi小精靈在機器前方加入攝影機，除了能用手機監看打掃路徑，當機器感應到前方有動靜時，還會自動拍攝5張照片並上傳到手機，儼然居家保全。底部加入抹布板設計，吸塵後同步拖地。原價36,900元，特價29,900元，全國電子。

《一般款 清潔力沒縮水》

飛利浦FC8776 吸塵清掃

有別於市面上掃地機器人主要採用滾刷設計，飛利浦FC8776的特色是「吸」塵式打掃，配置30公分超寬吸嘴，以真空吸塵口吸起髒汙，省去清潔滾刷的麻煩。此外，擁有超薄6公分機身。原價29,900元，特價19,888元，燦坤。

Panasonic RULO MC-RS1T-W 三角形外型

Panasonic RULO MC-RS1T-W外型為獨特的三角形設計，強調更能貼合牆角打掃。前方配置18公分吸入口，加上二支邊刷，清掃範圍達39公分。機器底部搭載負離子盤，幫助吸塵後的空氣清新。原價25,000元，特價24,900元，燦坤。

《同期加映》擦窗機器人 玻璃清潔溜溜！

嘉儀HOBOT-268 深入去汙

嘉儀HOBOT-268利用超細纖維長、短毛清潔布，不只能擦去灰塵，還能深入去除汙垢。原價11,800元，特價10,620元，PChome 24h購物。

Ecovacs G850 防掉落感應

Ecovacs G850具備防跌落感應器，無框窗戶也能使用。運用擦→刮→刮→擦四重清潔系統，讓清潔效果更徹底。原價19,000元，2月8日前特價11,800元，特力屋門市。

註：價格或有更動，以各通路為準。 圖片提供／燦坤、全國電子、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、LG、特力屋