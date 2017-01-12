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三星中階A7、A5 首度IP68防水

2017-01-12

〔記者吳佩樺／台北報導〕三星S8傳言4月亮相，在新機王現身前，全力搶攻中階市場，引進中階防水機2017年新版A7、A5，最大特色是首度將IP68防水功能下放中階手機。

A7、A5單機價格分別為15,900元、12,900元，目前已開放預購，1月20日全台同步開賣。此外，與通訊軟體LINE合作耍萌，推出LINE限定版包裝，2月底前購買，加贈LINE聯名手機背蓋。

A7、A5主要差別在於螢幕尺寸和電池容量。前者5.7吋Full HD螢幕、3,600mAh電池，後者5.2吋Full HD螢幕、3,000mAh電池。相機規格皆為1,600萬畫素主鏡頭、1,600萬畫素前鏡頭，支援F1.9大光圈。

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  • 三星2017年新版中階手機A7、A5，具備IP68防水。

    三星2017年新版中階手機A7、A5，具備IP68防水。

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標題：三星中階A7、A5 首度IP68防水


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