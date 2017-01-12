百貨春節檔促銷開跑 搶福袋先做功課
2017-01-12
〔記者凃盈如／台北報導〕迎接新年，百貨除了福袋也推出年節檔期，優惠盡出。新光三越即日起～2月11日的「金雞卡利high」，卡卡相乘禮券回饋最高達15%。其中「超有感燒點特別企劃」引人注目，貴賓卡友可扣點數，以兌換或加購價購買超值商品，譬如歐舒丹護手霜（30ml×3），原價1,220元，能以100點會員點數加價610元購得，另有PORTER零錢包、TESCOM膠原蛋白吹風機等多項商品。
太平洋SOGO百貨台北店，即日起～1月27日推出歲末酬賓檔期，是此檔期有史以來業種最齊全的一年，除了化妝品1月19日～1月27日，消費滿8,800元可兌換限量的雙人牌16cm雙耳湯鍋，家電寢具樓層滿額送進口鍋具，忠孝館B2 Fresh Mart更臨時決議，推出DM上看不到的9折隱藏版優惠，刺激消費。
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