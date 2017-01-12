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百貨春節檔促銷開跑 搶福袋先做功課

2017-01-12

〔記者凃盈如／台北報導〕迎接新年，百貨除了福袋也推出年節檔期，優惠盡出。新光三越即日起～2月11日的「金雞卡利high」，卡卡相乘禮券回饋最高達15%。其中「超有感燒點特別企劃」引人注目，貴賓卡友可扣點數，以兌換或加購價購買超值商品，譬如歐舒丹護手霜（30ml×3），原價1,220元，能以100點會員點數加價610元購得，另有PORTER零錢包、TESCOM膠原蛋白吹風機等多項商品。

太平洋SOGO百貨台北店，即日起～1月27日推出歲末酬賓檔期，是此檔期有史以來業種最齊全的一年，除了化妝品1月19日～1月27日，消費滿8,800元可兌換限量的雙人牌16cm雙耳湯鍋，家電寢具樓層滿額送進口鍋具，忠孝館B2 Fresh Mart更臨時決議，推出DM上看不到的9折隱藏版優惠，刺激消費。

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  • 新光三越即日起～2月11日推出「金雞卡利high」，卡卡相乘禮券回饋最高15%，而初一全台推出7,900個福袋，大獎含推出2部車、10顆鑽、6台頂級按摩椅、8組郵輪假期。（記者凃盈如攝）

    新光三越即日起～2月11日推出「金雞卡利high」，卡卡相乘禮券回饋最高15%，而初一全台推出7,900個福袋，大獎含推出2部車、10顆鑽、6台頂級按摩椅、8組郵輪假期。（記者凃盈如攝）

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相關關鍵字： 太平洋SOGO 新光三越 春節 福袋
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