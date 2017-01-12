飛柔發紅包 ─萬元年貨禮金週週抽

2017-01-12

〔記者凃盈如／台北報導〕螢幕上光鮮亮麗的夏于喬，常為變換各樣造型，頻繁吹整頭髮，然而，通告滿檔的她，總奔波於各個攝影棚和片場間，缺少時間保養頭髮，但令人好奇的是，她卻擁有一頭輕盈柔順的秀髮。如今她大方分享撇步，她提到，由於髮質偏乾，容易毛燥，所以會選擇可以修護乾燥受損髮質的「飛柔熱油滋潤洗護髮系列」，透過日本輕盈感熱油微粒，撫平毛燥，滋潤頭髮，且不會產生厚重油膩感。

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