傳藝中心1/21重新啟航 全聯打造燈籠節陪過年

2017-01-12

〔記者林欣若／台北報導〕全聯善美的文化藝術基金會去年宣布接手經營國立傳統藝術中心傳藝文化園區，經過3個月整修，全新的傳藝文化園區將在1月21日正式與大眾見面，全聯表示，重新開園後，不論是動線或展演活動都重新規劃，另外也延長營運時間，希望民眾趁著新年假期，親身體驗園區之美。

全聯善美的文化藝術基金會副董事長徐重仁表示，傳藝文化園區過去每年吸引上百萬人次造訪，在保存和推動台灣傳統文化上，扮演重要角色，未來園區內的民俗活動將以歲時節慶、生命禮俗、常民生活為主軸，依照季節時序常態性展現並讓遊客體驗，讓民眾對台灣傳統藝術有更深刻的認識，例如這次的傳藝燈籠節活動，正逢農曆春節期間，園區內除有宜蘭縣12鄉鎮學童齊力彩繪天燈點亮宜蘭之美的燈海裝置藝術、宜蘭在地漢陽北管劇團鑼鼓喧天賀新年的演出之外，全聯善美的文化藝術基金會更邀請國人一起添燈起家迎新年。

此外，為了歡慶傳藝文化園區開園，全聯即日起推出最新一波結合傳統藝陣與童年童玩的全螢幕有聲動態福利熊LINE貼圖「福利熊的傳奇藝界人生」，2月9日前只要加入全聯LINE官方帳號，就可下載貼圖。