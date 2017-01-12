【挑對掃除工具】 省錢節能+

2017-01-12

記者林欣若／台北報導

農曆年節將近，大掃除工作也如火如荼展開，現代人普遍工作忙碌，想要讓大掃除事半功倍，挑對掃除工具非常重要。

【達人教你大掃除】

愛買家事達人

王佳慧

懶人掃具～夯

生活忙碌的現代人，大掃除需要有「更便利」的器具協助！尤其是不善家務的年輕族群，更在意能否「好整以暇」的完成清潔工作，而這樣的心態，也帶動掃地機器人、直立式無線吸塵器、乾濕兩用免手擰拖把等商品的業績，較去年同期銷量增加3成以上。

選購掃具前，應先評估居家環境的空間、裝潢材質與空間複雜程度，若要打掃的空間細節較多，可選購附有毛刷吸頭、尖嘴吸頭等多種吸塵頭的款式，以針對家中牆腳、家具間縫隙、地毯等不同的細節替換使用。無線直立式吸塵器則能夠兼顧高機動性與除塵吸力，收納上也不占空間；掃地機器人則適合工作忙碌的消費者，目前市面上的產品大多都有自動充電及智慧規劃清掃的功能，只要善用這些功能，就可以常保家中地面不積灰塵。

無毒洗劑～夯

乾濕兩用的拖把，則能夠用於家中不同材質地板，甚至天花板、牆面的清潔，不適合碰水的木質裝潢或地板可以乾拖，而瓷磚、大理石材質則可以濕拖。唯大理石材質製品，須留意並避免酸性清潔劑造成腐蝕；而家中有幼兒或養寵物的消費者，則可以選購小蘇打等食品級無毒成分的洗劑，避免誤食殘留清潔劑而造成中毒。

【達人教你大掃除】

大潤發家事達人

李青芳

輕鬆「清」玻璃

「工欲善其事，必先利其器」。歷年來，農曆年前都是掃具、清潔用具的年度銷售高峰，想要輕鬆大掃除，最重要的是挑對掃除工具！不同的空間和材質，有不同的對應工具，像是最難清潔的玻璃，過去不少人選擇用報紙清潔，但其實清潔玻璃最適合使用玻璃專用刮刀，除了可以刮除水珠，更可將清潔劑倒入手把中的空間，輕輕一噴、一刮，玻璃乾淨不費力，也不會傷玻璃。

挑對清潔「布」

廚房清潔少不了菜瓜布，碗盤、廚具、鍋具都可以利用菜瓜布刷洗汙垢，但若家中時常開伙、刷洗鍋具的頻率較高，建議每兩個月就更換一次菜瓜布以維護衛生。不過，菜瓜布雖然萬用，但因為纖維較粗糙，建議只用來清潔一般碗盤，若是要刷洗不沾鍋或是較為精緻的碗盤，則建議使用較為柔軟的木漿棉刷洗，至於細緻型海綿，則適合清潔超薄型碗盤或陶鍋。

別傷了玉「手」

不少消費者最擔心大掃除期間，雙手頻繁接觸水和清潔劑而造成肌膚傷害，為了讓清潔劑不沾手，許多人會戴上手套，但是過去清潔手套多是乳膠製，容易造成肌膚過敏，即使加上粉末仍無法改善，建議可選擇樹脂製成的手套，降低過敏機率，讓打掃更方便安心。

【頂級家事逸品Dyson 全聯推「扣點」加購】

全聯與德國知名鍋具WMF合作的集點換購活動雖已結束，但看準年底清潔家電買氣，續打「扣點加購」Dyson吸塵器活動。

即日起至2017年2月2日止，只要搭配全聯福利卡點數，就可以換購Dyson DC48 turbinehead圓筒式吸塵器（含：DC48主機、伸縮硬管、氣動碳纖維毛刷吸頭、組合式吸頭、T型吸頭、馬達前置濾網、HEPA濾網），原價26,500元，扣300點加購金額19,999元，扣3,000點加購金額18,999元。

若選擇換購Dyson V6 Baby+child無線除塵蟎機（含：V6 baby+child主機、隙縫清潔吸頭、二合一組合式吸頭、床墊吸頭、硬漬吸頭、充電器），原價16,900元，扣300點加購金額12,999元，扣3,000點加購金額11,499元。

圖片提供／Pril、全聯、大潤發、家樂福、愛買

註：價格或有更動，以各通路為準。