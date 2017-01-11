高端結合街頭 Dior混搭親民風
2017-01-11
〔記者王瀅娟／台北報導〕Dior春夏提倡高端時尚與街頭風格的結合，讓人更容易親近。
2017春夏是Maria Grazia Chiuri入主Dior女裝創意總監推出的第一季作品，Chiuri將街頭風格引入優雅的Dior女裝，並刻意融合Dior歷代創意總監帶入Dior的風格，如John Galliano的標語T恤、Christian Dior先生偏愛的星座與塔羅占卜、Raf Simons與 Gianfranco Ferre的極簡與結構感，向眾位「先人」們致敬。開秀的西洋劍靈感服裝，則顯露Chiuri提倡的女權主義。西洋劍是不分男女的運動，胸口的愛心象徵女生一切隨心而動，不必受傳統男女觀念束縛。以往僅用在男士系列的蜜蜂圖騰，此次大量應用於女裝上，亦源自女權概念。
男裝延續上一季的街頭風格，以滑板運動為基礎，拼接運動服裝條紋的外套、寬褲等，同時融入龐克精神，如金屬裝飾、不收邊細節等。日本藝術家龜井徹結合玫瑰與骷髏的畫作為本季重要圖騰，象徵及時行樂，呼應本季「歡樂市集（Fun Fair）」主題。
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