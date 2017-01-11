Hogan春夏鞋奏曲 華麗復古─女鞋花朵愛心 男士休閒運動 舒適時尚

2017-01-11

〔記者王瀅娟／台北報導〕以時尚休閒風格聞名的Hogan，春夏女性系列突顯華麗時尚，男性系列洋溢復古風情。

彩繪花朵與愛心圖騰是Hogan女性系列春夏重要圖騰，出現在H320橡膠厚底運動鞋與全新推出的Traditional 86運動鞋上，加上金屬亮面皮革與閃亮銀粉款式，間或點綴珍珠與金屬鉚釘，洋溢華麗閃耀風格。本季更著墨於鞋底的設計，如H320系列將鞋面設計延伸至鞋底，源自男士系列的Route系列推出融合軟木材質的超輕量鞋底，廣受歡迎的Maxi Platform H222系列換上彩虹條紋等，突顯創意。包款設計呼應鞋履的黑白撞色設計、金屬亮面皮革、珍珠與金屬鉚釘等元素，突顯時髦運動風格。

男士系列續打正式與休閒的結合，如雕花鞋面搭配運動鞋底，讓鞋履的穿著場合更加多元。鞋面刷色洋溢濃厚復古情懷，大量的透氣孔讓男士們在夏日穿著更為舒適。