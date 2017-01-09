Jari-Matti Latvala 加盟GAZOO Racing WRC車隊
記者方維鐸／綜合外電報導
日前豐田GAZOO Racing正式對外發表了2017 WRC賽季的參賽陣容，剛剛從退出WRC的福斯廠隊釋放出來的芬蘭Rally名將Jari-Matti Latvala，果然被同樣來自芬蘭的豐田WRC賽事總監Tommi Mäkinen所網羅，成為豐田WRC陣營的頭號車手，在豐富參賽資源的挹助下，2017年的表現被各界高度看好。
相形之下，他原來世界冠軍的隊友Sébastien Ogier，儘管是當今WRC場上戰績最彪炳的車手，但下個賽季卻選擇加入福特客隊M-Sport，在賽車開發的資源上相對弱勢，2017年的表現能否如同在福斯廠隊麾下那般勢如破竹，值得後續觀察。
豐田GAZOO Racing2017年WRC賽季除了由Jari-Matti Latvala領銜出賽，另外還有曾經稱霸IRC系列Rally賽事的芬蘭好手Juho Hänninen為他們出賽，以及2016年度WRC 2組別世界冠軍的芬蘭Rally新秀Esapekka Lappi擔綱測試及第3車手，全芬蘭車手的陣容加上4屆WRC世界冠軍Tommi Mäkinen的領導，在鬆軟砂石路面賽站的經驗和實力堪稱無敵。
部分圖片提供／TOYOTA GAZOO Racing WRC
-
參照WRC 2017年全新技術規範所打造的豐田Yaris WRC（是以歐日規Yaris為基礎，跟國內滿街亂跑的國產Yaris不同），配置1.6升缸內直噴Turbo引擎，可輸出380匹以上的最大馬力，扭力峰值超過43.3公斤米，搭配6速序列式變速箱及4WD驅動系統，在一流Rally車手的駕駛下實力被各方看好。
-
芬蘭Rally名將Jari-Matti Latvala（左一）在福斯廠隊宣布退出之後，他的動向就備受關注，果然加入了豐田GAZOO Racing，2017賽季成為車隊主力車手，協同Juho Hänninen（左二）和新科WRC 2世界冠軍Esapekka Lappi（右二），前4屆WRC世界冠軍Tommi Mäkinen（右一）領軍之下，以全芬蘭人的陣容幫豐田GAZOO Racing進軍WRC賽事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 豐田全新Sienta小型MPV試駕 － 家庭7人座新選擇
- Jari-Matti Latvala 加盟GAZOO Racing WRC車隊
- 蔡依林 愛自己不設限
- 圍爐手路菜 分量輕巧精緻
- 羽絨之王 雞祥如意迎新年
- 蔡過境休士頓 與川普團隊佛訥午餐會
- 會晤蔡總統遭警告 克魯茲指中方無權干涉
- 吳岱穎／病識
- 佛州機場血案 槍手曾獲6勳章
- 現代趙子龍 持棍竊民宅
- 火箭戰暴龍搶本季第30勝 今日轉播與賽事預告
- 八隻土雞遭斷頸案 逮兇嫌鳳頭蒼鷹
- 自由廣場》《青年論政》在反年金改革者的包圍裡思考
- 議員掌廚 200餘長者有呷擱有抓
- 和鄧小平外孫女婿合作投資 川普女婿惹議
- 結束休士頓過境 蔡總統會晤美政要
- 鸞山梅花 17日才進入盛開期
- 步姊戴男戒洩桃花 開心抱嫩娃
- 周董香港開唱 太空感炫目
- 林曼麗出線 再任國藝會董事長
- 逆境勤學向上 兄弟先後獲普仁獎
- 惡男加霸王油 可憐工讀生賠錢
- 【愛讀書】 《我為你灑下月光：獻給被愛神附身的人》
- 吃感冒藥後開車 7旬翁恍神撞18機車
- 01/09 各報重點新聞一覽
- 黃之鋒等險遭黑衣人揮拳》警署：疑有列管幫派份子介入
- 戴維斯連6役雙十 璞園狠打裕隆
- 〈國際現場〉諾基亞重推智慧手機
- 男雙手反綁 永和流動廁所自縊亡
- 〈戀愛翹翹板〉結婚承諾一再跳票 催婚被當無理取鬧
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No meeting with Tsai planned, Trump official says
- 竹縣營養午餐自費 不參加可帶便當
- 獨幹被格林飆罵 杜蘭特緩頰
- 郭靜分手療傷 挨虧「貴婦洗車」
- 新北改善違停 紅線夜間開放停車
- 芝山岩小檔案
- 冷眼集》明人竟說暗話
- 《金球前哨戰》「藍色男孩」大4喜 凱西海邊稱帝
- 簽小聯盟約 川崎留小熊
- 今宣布參選黨魁 吳敦義：不敢勞動馬
- 台版霍爾移動城堡 89歲屋主過世
- 日立慈善盃》4度加賽 PK到天黑…李旻封后
- 陳幸蕙／年度期望字
- 整合資源 台中移工、東協服務中心揭牌
- 青埔非「鬼城」 鄭文燦：下階段發展重心
標題：Jari-Matti Latvala 加盟GAZOO Racing WRC車隊
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email