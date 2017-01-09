Jari-Matti Latvala 加盟GAZOO Racing WRC車隊

2017-01-09

記者方維鐸／綜合外電報導

日前豐田GAZOO Racing正式對外發表了2017 WRC賽季的參賽陣容，剛剛從退出WRC的福斯廠隊釋放出來的芬蘭Rally名將Jari-Matti Latvala，果然被同樣來自芬蘭的豐田WRC賽事總監Tommi Mäkinen所網羅，成為豐田WRC陣營的頭號車手，在豐富參賽資源的挹助下，2017年的表現被各界高度看好。

相形之下，他原來世界冠軍的隊友Sébastien Ogier，儘管是當今WRC場上戰績最彪炳的車手，但下個賽季卻選擇加入福特客隊M-Sport，在賽車開發的資源上相對弱勢，2017年的表現能否如同在福斯廠隊麾下那般勢如破竹，值得後續觀察。

豐田GAZOO Racing2017年WRC賽季除了由Jari-Matti Latvala領銜出賽，另外還有曾經稱霸IRC系列Rally賽事的芬蘭好手Juho Hänninen為他們出賽，以及2016年度WRC 2組別世界冠軍的芬蘭Rally新秀Esapekka Lappi擔綱測試及第3車手，全芬蘭車手的陣容加上4屆WRC世界冠軍Tommi Mäkinen的領導，在鬆軟砂石路面賽站的經驗和實力堪稱無敵。

部分圖片提供／TOYOTA GAZOO Racing WRC