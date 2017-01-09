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Jari-Matti Latvala 加盟GAZOO Racing WRC車隊

2017-01-09

記者方維鐸／綜合外電報導

日前豐田GAZOO Racing正式對外發表了2017 WRC賽季的參賽陣容，剛剛從退出WRC的福斯廠隊釋放出來的芬蘭Rally名將Jari-Matti Latvala，果然被同樣來自芬蘭的豐田WRC賽事總監Tommi Mäkinen所網羅，成為豐田WRC陣營的頭號車手，在豐富參賽資源的挹助下，2017年的表現被各界高度看好。

相形之下，他原來世界冠軍的隊友Sébastien Ogier，儘管是當今WRC場上戰績最彪炳的車手，但下個賽季卻選擇加入福特客隊M-Sport，在賽車開發的資源上相對弱勢，2017年的表現能否如同在福斯廠隊麾下那般勢如破竹，值得後續觀察。

豐田GAZOO Racing2017年WRC賽季除了由Jari-Matti Latvala領銜出賽，另外還有曾經稱霸IRC系列Rally賽事的芬蘭好手Juho Hänninen為他們出賽，以及2016年度WRC 2組別世界冠軍的芬蘭Rally新秀Esapekka Lappi擔綱測試及第3車手，全芬蘭車手的陣容加上4屆WRC世界冠軍Tommi Mäkinen的領導，在鬆軟砂石路面賽站的經驗和實力堪稱無敵。

部分圖片提供／TOYOTA GAZOO Racing WRC

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  • 參照WRC 2017年全新技術規範所打造的豐田Yaris WRC（是以歐日規Yaris為基礎，跟國內滿街亂跑的國產Yaris不同），配置1.6升缸內直噴Turbo引擎，可輸出380匹以上的最大馬力，扭力峰值超過43.3公斤米，搭配6速序列式變速箱及4WD驅動系統，在一流Rally車手的駕駛下實力被各方看好。

    參照WRC 2017年全新技術規範所打造的豐田Yaris WRC（是以歐日規Yaris為基礎，跟國內滿街亂跑的國產Yaris不同），配置1.6升缸內直噴Turbo引擎，可輸出380匹以上的最大馬力，扭力峰值超過43.3公斤米，搭配6速序列式變速箱及4WD驅動系統，在一流Rally車手的駕駛下實力被各方看好。

  • 芬蘭Rally名將Jari-Matti Latvala（左一）在福斯廠隊宣布退出之後，他的動向就備受關注，果然加入了豐田GAZOO Racing，2017賽季成為車隊主力車手，協同Juho Hänninen（左二）和新科WRC 2世界冠軍Esapekka Lappi（右二），前4屆WRC世界冠軍Tommi Mäkinen（右一）領軍之下，以全芬蘭人的陣容幫豐田GAZOO Racing進軍WRC賽事。

    芬蘭Rally名將Jari-Matti Latvala（左一）在福斯廠隊宣布退出之後，他的動向就備受關注，果然加入了豐田GAZOO Racing，2017賽季成為車隊主力車手，協同Juho Hänninen（左二）和新科WRC 2世界冠軍Esapekka Lappi（右二），前4屆WRC世界冠軍Tommi Mäkinen（右一）領軍之下，以全芬蘭人的陣容幫豐田GAZOO Racing進軍WRC賽事。

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標題：Jari-Matti Latvala 加盟GAZOO Racing WRC車隊


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