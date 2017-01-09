豐田全新Sienta小型MPV試駕 － 家庭7人座新選擇

2017-01-09

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

豐田在Wish全面停產之後，推出了名為Sienta的5人座／7人座小型MPV，並提供1.5升和1.8升兩種排氣量選擇。在產品定位上，Sienta並不能視同Wish的後繼車款，因為後者有相當數量是售作營業用車，但Sienta則為純粹自用小客車。

Sienta的造型前衛流線，車身尺碼非常適合擁擠的都會用車環境，並具有較高的駕駛坐姿，更開放寬廣的前方視野，以及空間運用彈性絕佳的車艙設計。必須特別一提的是，台灣是目前全球唯一供應Sienta左駕車型的地區，日本豐田原廠特別針對本地市場需求開發出左駕版車型，由此可窺知他們對台灣市場相當重視。

行車動態 恰如其分

這裡試駕的Sienta 7人座尊爵專屬選配旗艦套件，是受訂生產的頂級車款，其引擎蓋下搭載原廠代號2ZR-FAE的1.8升Dual VVT-i直4引擎，首度導入Valvematic可變正時汽門揚程系統，可輸出140匹最大馬力，最大扭力則為17.5公斤米；與該引擎搭配的Super CVT-i無段變速箱，提供滑順無縫的動力傳輸表現，能滿足絕大多數小型家庭MPV買家日常行車的需求。

本車駕馭起來依舊維持豐田一貫起步輕快帶勁的特性，加速反應順暢敏捷，非常適合都會行車經常走走停停的交通環境。底盤懸載也經過精心調校，即使車寬輪距較窄、車身高度偏高，卻仍維持一定水準的操控穩定性，並能提供良好的行路舒適性。

空間運用 彈性絕佳

坐進車艙，映入眼簾的是Sienta時尚簡約的儀表控台鋪陳，為營造出更開闊的前座空間感與置物機能性，將自排排檔座採懸浮式設計。其方向盤與儀表板的配置概念跟法國Peugeot車廠現行新車雷同，讓駕駛人由方向盤上方判讀前方儀表。為方便乘客上下車，Sienta除了配有雙側滑門外，並採取無門檻低底板設計，離地面高度僅330mm；車內費盡巧思規劃出許多置物空間及便利貼心的小設計，7人座後兩排座椅皆可翻折或下潛打平，以提供多種不同的座椅空間組合，將置物實用性發揮到淋漓盡致。

和泰汽車把Sienta 7人座規劃成3個常販車型，豪華、豪華+和尊爵的售價分別為79.9萬、81.5萬和88.9萬，另提供受訂生產的7人座尊爵專屬選配旗艦套件車型。本文試駕的7人座尊爵專屬選配旗艦套件車型總價來到95.9萬，要比標準的7人座尊爵多出左側電動滑門、車側簾式SRS氣囊、HUD抬頭顯示器、前擋風玻璃遮音膜夾層、停車雷達（搭配倒車影像輔助系統）等配備，提供預算充裕的買家更高檔完備的選擇。