豐田全新Sienta小型MPV試駕 － 家庭7人座新選擇
記者方維鐸／報導
攝影／記者陳奕全
豐田在Wish全面停產之後，推出了名為Sienta的5人座／7人座小型MPV，並提供1.5升和1.8升兩種排氣量選擇。在產品定位上，Sienta並不能視同Wish的後繼車款，因為後者有相當數量是售作營業用車，但Sienta則為純粹自用小客車。
Sienta的造型前衛流線，車身尺碼非常適合擁擠的都會用車環境，並具有較高的駕駛坐姿，更開放寬廣的前方視野，以及空間運用彈性絕佳的車艙設計。必須特別一提的是，台灣是目前全球唯一供應Sienta左駕車型的地區，日本豐田原廠特別針對本地市場需求開發出左駕版車型，由此可窺知他們對台灣市場相當重視。
行車動態 恰如其分
這裡試駕的Sienta 7人座尊爵專屬選配旗艦套件，是受訂生產的頂級車款，其引擎蓋下搭載原廠代號2ZR-FAE的1.8升Dual VVT-i直4引擎，首度導入Valvematic可變正時汽門揚程系統，可輸出140匹最大馬力，最大扭力則為17.5公斤米；與該引擎搭配的Super CVT-i無段變速箱，提供滑順無縫的動力傳輸表現，能滿足絕大多數小型家庭MPV買家日常行車的需求。
本車駕馭起來依舊維持豐田一貫起步輕快帶勁的特性，加速反應順暢敏捷，非常適合都會行車經常走走停停的交通環境。底盤懸載也經過精心調校，即使車寬輪距較窄、車身高度偏高，卻仍維持一定水準的操控穩定性，並能提供良好的行路舒適性。
空間運用 彈性絕佳
坐進車艙，映入眼簾的是Sienta時尚簡約的儀表控台鋪陳，為營造出更開闊的前座空間感與置物機能性，將自排排檔座採懸浮式設計。其方向盤與儀表板的配置概念跟法國Peugeot車廠現行新車雷同，讓駕駛人由方向盤上方判讀前方儀表。為方便乘客上下車，Sienta除了配有雙側滑門外，並採取無門檻低底板設計，離地面高度僅330mm；車內費盡巧思規劃出許多置物空間及便利貼心的小設計，7人座後兩排座椅皆可翻折或下潛打平，以提供多種不同的座椅空間組合，將置物實用性發揮到淋漓盡致。
和泰汽車把Sienta 7人座規劃成3個常販車型，豪華、豪華+和尊爵的售價分別為79.9萬、81.5萬和88.9萬，另提供受訂生產的7人座尊爵專屬選配旗艦套件車型。本文試駕的7人座尊爵專屬選配旗艦套件車型總價來到95.9萬，要比標準的7人座尊爵多出左側電動滑門、車側簾式SRS氣囊、HUD抬頭顯示器、前擋風玻璃遮音膜夾層、停車雷達（搭配倒車影像輔助系統）等配備，提供預算充裕的買家更高檔完備的選擇。
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豐田Sienta小型MPV採子彈型流線車頭設計，尊爵以上車型標配有LED Bi-Beam頭燈與LED光條式晝行燈，以黑色型格襯飾來串連前霧燈、水箱護罩和前氣壩，足下配置16吋雙色鋁圈兼顧性能與舒適的195／50R16輪胎，外型非常有個性。
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動感又不失穩重的類方型車尾，其呼應車頭的黑色U形襯飾結合獨特創新的下保桿設計，搭配尊爵款試駕車的LED光條式尾燈，視覺感格外新潮前衛。
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本車的油門反應十分輕盈靈敏，加速感線性流暢；偏窄的車寬輪距和高聳的車身設計，其實不應對其操控性有過多奢求，行路表現則恰如其分。
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這具代號2ZR-FAE的1.8升Dual VVT-i直4引擎，新導入了Valvematic可變正時汽門揚程系統，可輸出140匹最大馬力與17.5公斤米最大扭力，帳面數據雖非同排氣量國產車最強，但良好的輸出曲線與燃油效率才是它的特長。
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儀表控台鋪陳簡練時尚，透過懸浮式排檔座營造出空間感與機能性；1.8升車型提供時尚明亮的2 Tone米色內裝選擇，黑色的儀表控台上層及座椅並妝點以橘色飾條以提升質感。
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Sienta採用跟法國Peugeot車廠相同的方向盤儀表板配置，讓駕駛人的目光從方向盤上方來判讀儀表；Push Start引擎觸控啟動系統為全車系標配，這輛7人座尊爵款的立體雙環式自發光儀表板中央配有4.2吋TFT多功能資訊顯示幕，專屬選配旗艦套件還附有HUD抬頭顯示器。
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拜超越傳統轎旅車的1,675mm車高所賜，Sienta擁有相對較理想的第3排座椅坐姿與頭部空間，乘坐其中要比先前的Wish轎旅車更為舒適。
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全車系標配Super CVT-i無段變速系統，雖不能模擬7速序列式手自排，也沒有Corolla Altis上的SPORT MODE運動駕駛模式，但對一般家庭買家來說應該不是什麼問題，平順無頓挫感的動力傳輸才是王道。
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雙側滑門（這輛受訂生產的7人座尊爵專屬選配旗艦套件配備雙側電動滑門）搭配離地高度僅330mm的無門檻低底板設計，乘客上下車格外輕鬆便利。
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把第3排兩張座椅下潛收折，可獲得977公升的後廂載物空間；若進一步將第2排座椅也翻折收納，最大置物容量可擴充至1,764公升，空間運用彈性相當優異。
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豐田Sienta 7人座小檔案
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標題：豐田全新Sienta小型MPV試駕 － 家庭7人座新選擇
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