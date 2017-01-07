蔡依林 愛自己不設限
2017-01-07
〔記者馮亦寧／台北報導〕「呸姐」蔡依林沒什麼放不下，雖然和長跑6年的錦榮分手，她仍看來雲淡風輕，對蔡依林來說「真正擁有自己」才是最重要的事。揮別舊愛，蔡依林2017年的願望仍以工作為重，她希望能夠完成新專輯，而且無論歌曲、音樂風格都不設限。
出道多年，蔡依林從青澀女孩轉變成真正的女人，對於新專輯，蔡依林不設限制，她覺得很多作詞人都在門外觀察「蔡依林」這個人，但是他們知道的「蔡依林」也都是從報章雜誌了解。對蔡依林來說，她挑詞的時候也能了解別人怎麼看待她，有時候心裡還會想：「蛤？你怎麼還是覺得我是泡泡糖！」
經過許多批評與指教的蔡依林愈來愈能駕馭舞台，早期她會覺得自己不夠好，但現在已經可以肯定自己，蔡依林認為那是一種念頭的轉換，換個方式欣賞自己，就能拋棄舊有的恐懼。時尚品味愈來愈受肯定的蔡依林覺得自己是靠「走紅毯練膽量」，她覺得時尚不是她的舒適圈，她也不會隨時關注所有東西，雖然現在蔡依林的穿衣風格已經受到許多肯定，她還是覺得：「時尚界對我來講依然有很多的比較，還是有一點點奇怪。」
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