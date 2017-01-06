《美妝新亮相》MEMEBOX 韓系新創美妝集團
記者邱巧貞／台北報導
總部設於美國舊金山的MEMEBOX為新興崛起的韓系美妝集團，2012年才成立， 2014年得到新創公司至高榮譽Y Combinator「Top Three Startups」，獲得全球投資人肯定，募得穩固資金。在韓國的電商事業穩定發展後，2014年成立自有品牌，並進軍美國、中國，去年積極拓點亞洲市場，分別在台灣、香港、新加坡成立分公司。
MEMEBOX運用電商科技背景，蒐集分析來自網路消費者的意見回饋與專業彩妝師建議，運用大數據做為消費者喜好分析以進行產品研發，目前旗下共有五大品牌，分別為：I’M MEME、PONY EFFECT、PONY×MEMEBOX（PONY女王）、nooni、bonvivant，所有品牌皆由韓國研發。
I’M MEME
MEMEBOX自創品牌，走快時尚、高C∕P值開架彩妝路線，平均每月皆推出新品，並結合數位時代及MEMEBOX電商背景，I時時推出有趣實用的影音教學，鎖定 20～30世代年輕女性。
PONY EFFECT
韓國知名彩妝師PONY，累積近180萬YouTube全球訂閱者、260萬Instagram追蹤人數，並出版4本彩妝書，全球銷量突破150萬冊。PONY於2015年11月推出個人自有品牌「PONY EFFECT」，標榜旗下的暖色調彩妝最適合亞洲人膚色，不但不無聊，溫和又有趣味的色塊不會在亞洲臉孔上顯得突兀。
PONY×MEMEBOX
PONY×MEMEBOX（PONY女王）是韓國最高人氣彩妝師PONY創立個人品牌PONY EFFECT之前，與MEMEBOX美妝集團聯名研發的開架彩妝品牌，也是PONY第一個掛名的彩妝品牌，不同於PONY EFFECT的專櫃價格，PONY×MEMEBOX（PONY女王）的價位更加親民好入手。
nooni
保養產品中，水的成分占比最大，因此，nooni開啟了一場尋找完美水源的「尋水」之旅，從濟州島的熔岩水、清州市的碳酸水、濟州島的活氧水到沃川郡的礦物水，nooni尋遍韓國各地的天然水源，萃取各式純水，運用在保養品內，創造純淨的使用感。
bonvivant
bonvivant品牌名稱來自法文。vivant在法文的意思為「活潑、生氣勃勃」，bonvivant 可解釋為「享受生活的人」，此品牌定位為適合年輕女孩使用的專業面膜品牌，從片狀面膜、泥狀面膜到基礎清潔品項皆有。
圖片提供／聯合利華、su:m37º甦秘、MEMEBOX、ioma、Erborian艾博妍、GLAMGLOW、Grown Alchemist
-
PONY EFFECT粉底魔幻棒、修容魔幻棒、腮紅魔幻棒、亮顏魔幻棒。輕薄的棒狀底妝，全系列推出10色，一次滿足粉底、修容、腮紅、打亮四大底妝需求。皆為1,200元。
-
nooni深層水修護霜 ，790元／瓶。
-
I’M MEME 我愛氣墊QQ唇，450元。
-
bonvivant植物純淨面膜，萃取6款不同的植物精華，對應不同肌膚困擾，面膜材質使用100%桉樹材質面膜紙，同時生產過程中降低汙染製造，也是丟棄時可自然分解的綠色面膜。每片39元。
-
PONY EFFECT極透光氣墊粉餅SPF50+++，1,450元。
-
PONY EFFECT彩妝大師調色盤，2,000元。
-
韓國知名彩妝師PONY是網路紅人，與MEMEBOX集團合作推出自有品牌彩妝。
-
bonvivant礦物泥膜，70g／499元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 賴清德循朱立倫模式選新北？周玉蔻笑了
- 政治路下一步？ 賴清德：對我好就不要提早講
- 雲林文化處停車場 趕春節前完工
- （桃園）591頃觀音蓮花園 劃定休閒農業區
- 竹市眷村好味道 14日端百道年菜
- 自由廣場》唐鳳該上陣了
- 張三衰中金曲魔咒 走了李四換血出輯
- 北農去年賺飽飽 「踩著消費者發獎金」
- 社論》一例一休是「爛蘋果」政策嗎？
- 色老闆指侵女下屬 還偷走對方內褲「留念」
- 剛用50鋼管辣妹替父送行 董國誠盜電被判6月
- 台灣最強小吃 鹽酥雞稱霸
- 樂團沒錢買皮鞋... 纏黑膠帶上場
- 腰圍「粗壯」當心脂肪肝上身
- 「主場」搶面子 璞園想「桃」首勝
- 人生小景 牆與小孩
- 郭修彧熱愛創作 生活瑣事寫成歌
- 基隆復興路塌陷 修復又遭佔用
- 扁蒲賣愈多賠愈多 農嘆離譜
- 大稻埕「心相聚」 每週末市集展演
- 春節人力調配 多醫院可能減床
- 看不到新片票房 全國電影院票房系統挨轟半吊子
- 總統出訪伴手禮
- 自由廣場》退將「將軍」統帥太諷刺
- 〈台股青紅燈〉滿盤皆輸的一盤棋
- 重機超跑噪音剋星 「高噪照相系統」週末上路
- 憲兵濫搜案 下令的少將遭彈劾
- 翻轉呆板教科書 美感細胞集資
- 機捷滿載測試 時速90公里達標
- 房市寒 連3年無綠燈
- 川普延攬前參議員柯茨 任國家情報總監
- 一例一休缺人力 竹客擬減班
- 國泰添2「長人」 賞台電連敗
- 澎湖船長捕魚去 2煞闖宅綑妻劫36萬
- 藍正龍翻版豬哥亮 搞笑掛彩
- 自由廣場》台灣沒有朴槿惠
- 魔術迷喝倒彩 豪爾德跟著噓自己
- 經典賽國手失能 最高賠1600萬
- 大帝抱病獨撐 不敵公牛爆衝三分
- 兩年多12場補選 竹縣花300多萬
標題：《美妝新亮相》MEMEBOX 韓系新創美妝集團
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email