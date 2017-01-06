《美妝新亮相》MEMEBOX 韓系新創美妝集團

2017-01-06

記者邱巧貞／台北報導

總部設於美國舊金山的MEMEBOX為新興崛起的韓系美妝集團，2012年才成立， 2014年得到新創公司至高榮譽Y Combinator「Top Three Startups」，獲得全球投資人肯定，募得穩固資金。在韓國的電商事業穩定發展後，2014年成立自有品牌，並進軍美國、中國，去年積極拓點亞洲市場，分別在台灣、香港、新加坡成立分公司。

MEMEBOX運用電商科技背景，蒐集分析來自網路消費者的意見回饋與專業彩妝師建議，運用大數據做為消費者喜好分析以進行產品研發，目前旗下共有五大品牌，分別為：I’M MEME、PONY EFFECT、PONY×MEMEBOX（PONY女王）、nooni、bonvivant，所有品牌皆由韓國研發。

I’M MEME

MEMEBOX自創品牌，走快時尚、高C∕P值開架彩妝路線，平均每月皆推出新品，並結合數位時代及MEMEBOX電商背景，I時時推出有趣實用的影音教學，鎖定 20～30世代年輕女性。

PONY EFFECT

韓國知名彩妝師PONY，累積近180萬YouTube全球訂閱者、260萬Instagram追蹤人數，並出版4本彩妝書，全球銷量突破150萬冊。PONY於2015年11月推出個人自有品牌「PONY EFFECT」，標榜旗下的暖色調彩妝最適合亞洲人膚色，不但不無聊，溫和又有趣味的色塊不會在亞洲臉孔上顯得突兀。

PONY×MEMEBOX

PONY×MEMEBOX（PONY女王）是韓國最高人氣彩妝師PONY創立個人品牌PONY EFFECT之前，與MEMEBOX美妝集團聯名研發的開架彩妝品牌，也是PONY第一個掛名的彩妝品牌，不同於PONY EFFECT的專櫃價格，PONY×MEMEBOX（PONY女王）的價位更加親民好入手。

nooni

保養產品中，水的成分占比最大，因此，nooni開啟了一場尋找完美水源的「尋水」之旅，從濟州島的熔岩水、清州市的碳酸水、濟州島的活氧水到沃川郡的礦物水，nooni尋遍韓國各地的天然水源，萃取各式純水，運用在保養品內，創造純淨的使用感。

bonvivant

bonvivant品牌名稱來自法文。vivant在法文的意思為「活潑、生氣勃勃」，bonvivant 可解釋為「享受生活的人」，此品牌定位為適合年輕女孩使用的專業面膜品牌，從片狀面膜、泥狀面膜到基礎清潔品項皆有。

圖片提供／聯合利華、su:m37º甦秘、MEMEBOX、ioma、Erborian艾博妍、GLAMGLOW、Grown Alchemist