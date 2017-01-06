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《美妝新亮相》su:m37º甦秘 37º度發酵工法

2017-01-06

記者邱巧貞／台北報導

韓國LG集團，於2001年成立「LG生活健康」，針對不同需求推出各式保養品。2007年因應慢活保養風潮，推出自然發酵保養品牌「su:m37º甦秘」，標榜透過韓國傳統自然發酵工法，帶給肌膚純淨的健康能量。

「su:m37º甦秘」品牌中「37º」代表人體體溫，也是品牌產品天然成分發酵的最佳溫度，所有產品中的成分皆在攝氏「37º」下發酵而成。「su:m37º甦秘」在韓國江原道創立「自然發酵研究所」，發酵室內以具有淨化功效的黑炭舖疊，使用杉木桶和陶器等傳統發酵器具，蒐羅來自大自然86種植材，採集根、莖、葉、花、果實、種子等最富有能量的部位，結合風、土、水、火、聲波、光韻等自然元素，與31種微生物酵素加以調和，經過365天的自然發酵過程，取得主要成分—複方酵母「Cytosis®」，「su:m37º甦秘」強調產品來自大自然的天然營養成分，不含人工酒精、化學添加物、色素。

圖片提供／聯合利華、su:m37º甦秘、MEMEBOX、ioma、Erborian艾博妍、GLAMGLOW、Grown Alchemist

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