《美妝新亮相》ioma 保養量身訂做

2017-01-06

記者邱巧貞／台北報導

ioma創辦人Jean Michel Karam，這位年僅44歲的法國人擁有8家公司、50多個專利。

Karam是微機電系統（Micro Electro Mechanical Systems，MEMS）工程師出身，1997年，他開創了自己的公司MEMSCAP，生產微機電系統應用產品，並先後併購了6家其他公司；2002年又創辦了科技護膚品公司INTUISKIN，正式進入美容界，他將微機電系統技術應用到護膚品上，而公司的產品ioma定位為量身訂做的護膚品。在ioma產品的背後，有800個科學家從事著研發工作。

INTUISKIN公司的產品ioma在全歐洲有520多個銷售點，許多富豪、名流人士都是ioma的用戶。

ioma 三大特點為：科技化的儀器、個人化的商品和獨特化的體驗。把ioma的字母順序倒過來，就是AMOI，在法文裡，就是「為我」，Karam說：「量身訂做是ioma的DNA，是我們的根本理念。」

當消費者來到櫃上選購產品，會經由三大步驟：第一步透過人工智慧美容諮詢儀揭開肌膚密碼；第二步由專業美容顧問導讀肌膚密碼；第三步人工智慧美容諮詢儀會依照檢測出的7大指標作為產品的配方比例指示及保養品項建議。

圖片提供／聯合利華、su:m37º甦秘、MEMEBOX、ioma、Erborian艾博妍、GLAMGLOW、Grown Alchemist