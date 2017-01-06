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《美妝新亮相》Grown Alchemist 新植萃品味保養

2017-01-06

記者邱巧貞／台北報導

近年，美妝市場上雖然競爭激烈，但標榜天然有感，能展現個人生活品味的品牌，卻受到一派消費者的青睞，例如向來不花錢做廣告、鮮少做折扣的Aesop。

來自澳洲墨爾本的Grown Alchemist，乍看之下，似乎與Aesop有幾分神似，不過它並非近幾年才出現的新品牌，創辦人Keston和Jeremy Mujis兩兄弟於1999年創立Grown Alchemist，兩人曾替諸多品牌研發保養品，但渴望能打造屬於具墨爾本風格的保養品，於是耗費十多年找尋有效的天然植萃及有機成分作為原料。

Grown Alchemist品牌概念認為，創造一個良好的環境才能培養出肌膚的健康，秉持清潔、淨化、啟動三步驟護膚，就能發揮產品效果；簡潔概念也反應在產品包裝，簡單俐落的黑、白色系，反映出墨爾本的從容與品味的生活態度。

Grown Alchemist對所使用的天然成分很有自信，強調不含化學防腐劑、人工合成香料、色素等肌膚不必要的成分，因此將全成分標註在外包裝，讓注重產品成分的消費者，能夠一目了然。

該品牌推出後，受到國外時尚部落客的推崇，也曾被指定為澳洲時裝品牌STRATEAS CARLUCCI及Alexander Wang在巴黎時裝週及紐約時裝週後台專用的保養產品，目前已進駐超過30個國家，在法國巴黎時尚選品店Colette和倫敦SpaceNK等風格特色美妝店均有銷售。

圖片提供／聯合利華、su:m37º甦秘、MEMEBOX、ioma、Erborian艾博妍、GLAMGLOW、Grown Alchemist

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  • Grown Alchemist護唇膏（香草&西瓜），葛妮絲派特洛最愛護脣膏，富含維生素E和天然抗老化成分，有香草和西瓜的香甜美味。12ml／450元。

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  • Grown Alchemist高效抗氧化臉部精露（琉璃苣玫瑰果沙棘果），25ml／1,750元。

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  • Grown Alchemist經典護手霜（香草&橙皮），被暱稱「小黑護手霜」，含蘆薈等成分，純淨的香氣，男女皆可適用。65 ml／700元；500 ml／2,200元。

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  • Grown Alchemist歲月修護保濕霜，40ml／2,600元。

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  • 簡單俐落的產品包裝，反映出生活品味與態度。

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