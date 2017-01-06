《美妝新亮相》Erborian 法式科技＋韓式草本

2017-01-06

記者邱巧貞／台北報導

來自法國的Erborian艾博妍，法文代表是「來自東方草本」，於2007年由法國巴黎潮流專家Katalin Berenyi及韓國科學家Hojung Lee李皓珍共同研發。

當初，在化妝品集團工作的Katalin Berenyi，負責開發新的美容保養產品，經常蒐集世界各地的流行保養美學，當她到韓國旅行時，體驗到韓國除了運用柚子、人蔘等草本補充身體能量外，同時發現韓國女人也將韓式草本運用於日常美容保養中。

當她帶著這份難忘的體驗回到巴黎，遇見了美妝科學家李皓珍，她不僅是韓國人，更是一個保養配方專家，那次相遇牽起兩人合作契機。

艾博妍融合巴黎及首爾兩個國家的美妝文化，運用「植物分子萃取技術」，將韓國傳統草本成分有效提取，並融合巴黎簡潔美學。韓國女性每日早上和晚上，都花上一個小時至一個半小時來護理肌膚，將不同功效的護膚產品，順序塗上肌膚，因此，透過韓國女性的護膚程序，艾博妍打造了簡易的3步驟保養品，讓保養程序如同法式般的簡單。

2012年，Erborian艾博妍成為歐舒丹集團的一員，2015年相繼在巴黎及首爾開設旗艦店，台灣則是在法、韓之外，品牌首個海外據點。

圖片提供／聯合利華、su:m37º甦秘、MEMEBOX、ioma、Erborian艾博妍、GLAMGLOW、Grown Alchemist