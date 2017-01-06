《美妝新亮相》Simple 英國敏感肌銷售人氣王

2017-01-06

記者邱巧貞／台北報導

來自英國的Simple清妍，致力研發各種膚質適用的潔膚保養品，1960年推出首款不含香料與色素的潔膚皂，是為敏感肌設計的經典款產品。

Simple清妍認為肌膚讓我們感知並與週遭的世界互動，當環境有所變化，肌膚也會立即反應。肌膚每天面臨壓力、溫度等種種潛在刺激，因此不論乾性、混合性或油性肌膚，所有膚質都可能敏感，敏感肌並非少數人專有的肌膚類型，而是肌膚因應外在變化可能有的狀態。

秉持簡單確實的肌膚滋養和清潔，是最無負擔又有效的保養方式，旗下產品拒絕添加人工色素、香料或容易引起刺激的化學配方，成分純淨、友善肌膚、簡單有效，讓Simple清妍成為2015～2016年英國銷售人氣王，擁有女性臉部清潔保養以及敏感肌保養專業品牌等銷售類別銷售第一的傲人成績。

圖片提供／聯合利華、su:m37º甦秘、MEMEBOX、ioma、Erborian艾博妍、GLAMGLOW、Grown Alchemist