《美妝新亮相》GLAMGLOW 好萊塢發光面膜

2017-01-06

記者邱巧貞／台北報導

不管是明星婚禮的伴手禮、還是在社群網路不斷發酵曝光，在GLAMGLOW去年底再次來台設櫃前，相信許多人就對它不陌生。

創辦於2010年的GLAMGLOW是歐美時尚美妝圈與社交媒體討論度極高的品牌。品牌的開始，源自於與好萊塢娛樂產業關係深厚的品牌創辦人Glenn & Shannon Dellimore在一次與男性演員朋友的聚會中，友人向他們傾訴，市面上沒有一款能讓他上鏡或出席重要紅毯場合前，能作為急救、展現完美膚況的產品，這激發了Glenn與Shannon打造專屬在上鏡、走紅毯與重要場合前使用的救急面膜靈感。

經無數次實驗，研發出GLAMGLOW第一款明星產品「瞬效完美發光面膜」，強調使用產品短短幾分鐘能讓臉部肌膚立即發光、展現隨時上鏡的好效果，後來更在口耳相傳下，在好萊塢明星與名人間颳起旋風，成為眾名人出席重要場合前必備的產品，品牌更一舉拿下眾多大獎，成為社交媒體討論熱度、話題性最高的品牌。GLAMGLOW透過傳遞潮流的生活風格與品牌精神Instant、Sexy、Hollywood、Glow，再加上鮮明活潑的產品包裝、名人的加持下，讓品牌熱度不減。

圖片提供／聯合利華、su:m37º甦秘、MEMEBOX、ioma、Erborian艾博妍、GLAMGLOW、Grown Alchemist