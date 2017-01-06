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《日內瓦錶展預覽》極簡經典

2017-01-06

記者林欣若／台北報導

極簡經典

極簡純粹，亨利慕時(H. Moser & Cie.)的勇創者兩地時概念腕錶，擁有兩地時間的功能以及優雅精緻的外觀，一如以往概念腕錶系列的經典風格，錶盤上既沒有時標顯示、也沒有品牌標誌，僅聚焦於高級鐘錶的質感，更顯完美雋永。

勇創者兩地時概念腕錶以紅色指針顯示第二時區小時，一天中的的任何時間皆可以一小時為區段進行兩地時間調校，當兩地時間功能不使用時，紅色指針可以隱藏在主時針下方，透過亨利慕時獨家研發機芯、以及獲得專利註冊的雙拉式錶冠調校系統，兩地時間調整透過雙拉式錶冠的動作即可，不需擔心影響到腕錶的功能而停止運作，或是改變主時區時間顯示的風險。

這次推出18K 玫瑰金和硬度950鉑金天空藍兩個款式，皆採用煙燻錶盤飾以放射狀太陽紋，在不同的角度能欣賞錶盤上細緻的光影變化，是極簡外表下，頗有心機的設計。

圖片提供／亨利慕時

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  • 亨利慕時勇創者兩地時概念腕錶(鉑金款)，1,409,000元。

    亨利慕時勇創者兩地時概念腕錶(鉑金款)，1,409,000元。

  • 亨利慕時勇創者兩地時概念腕錶(玫瑰金款)，1,080,000元。

    亨利慕時勇創者兩地時概念腕錶(玫瑰金款)，1,080,000元。

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