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《日內瓦錶展預覽》復古青銅

2017-01-06

記者林欣若／台北報導

復古青銅

復古當道，萬寶龍(Montblanc)旗下最受歡迎的復古錶款1858首度換上青銅外衣，隨著時間流轉，青銅材質會氧化成不同的色澤，呈現仿舊的vintage美感，搭配1858的古典造型，令人遙想起舊時光。

以書寫工具起家的萬寶龍，2007年買下位於瑞士Villeret的錶廠Minerva，展現品牌挑戰頂級製錶工藝的企圖心，Minerva錶廠成立於1858年，1858系列腕錶便是萬寶龍向Minerva錶廠精湛工藝致敬的作品。先前1858系列多以精鋼錶殼搭配精鋼錶帶或鱷魚錶帶，萬寶龍首度將青銅使用於其腕錶系列，隨著藏家配戴時間的增長，腕錶會逐漸形成獨一無二的迷人綠鏽色澤，微妙的錶殼色澤變化也使得腕錶更具復古魅力。

1858系列青銅腕錶擷取1930年代Minerva計時碼錶的設計特色，包括掐絲琺瑯裝飾大型教堂式指針、冷光阿拉伯數字時標、復古造型錶冠以及經典的軌道式刻度外環，讓錶盤有著懷舊的簡約美感，全系列包括自動腕錶、測速計時碼錶限量款、雙時區自動腕錶，都是實用的日常配戴錶款。

圖片提供／萬寶龍

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  • 萬寶龍1858系列青銅雙時區自動腕錶，約176,200元。

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  • 萬寶龍1858系列青銅測速計時碼錶限量款，約973,000元。

    萬寶龍1858系列青銅測速計時碼錶限量款，約973,000元。

  • 萬寶龍1858系列青銅自動腕錶，約123,200元。

    萬寶龍1858系列青銅自動腕錶，約123,200元。

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標題：《日內瓦錶展預覽》復古青銅


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