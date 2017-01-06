《日內瓦錶展預覽》功能進化

2017-01-06

記者林欣若／台北報導

功能進化

誕生於1960年代的Clifton克里頓系列可說是名士錶(Baume & Mercier)的品牌支柱，大三針、阿拉伯數字時標的設計簡單平凡，卻耐看經典，在眾家品牌競逐於複雜功能或華麗錶盤的同時，克里頓系列依舊穩穩地堅持走自己的路，以大三針扮演著忠實的報時角色。

為了滿足商旅人士需求，克里頓系列終於在今年有了變化，在原有的大三針之外，增加了雙時區動力儲存功能，直徑43mm的拋光緞面打磨精鋼錶殼顯現出克里頓系列極具特色的雙斜面設計，首度採用深藍色錶盤，清晰顯示出日常生活所需的實用功能，包括日期、動力儲存與雙時區顯示，第二時區顯示設在12時位置、動力儲存顯示設在6時位置，白底日期顯示窗則設在3時位置，三角形的指針及纖細的秒針指著阿拉伯數字時標，再飾以極其精密的刻度圈，以達到最完美的清晰易讀。