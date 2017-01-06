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《日內瓦錶展預覽》化繁為簡

2017-01-06

記者林欣若／台北報導

化繁為簡

GP芝柏錶(Girard-Perregaux)將旗下的世界時區功能腕錶WW.TC系列正式納入以圓形錶殼著稱的1966 時尚都市腕表系列，發表全新1966 WW.TC腕錶，同樣具備著WW.TC(World Wide Time Control，世界時間控制）的功能，但整體設計化繁為簡，捨棄多餘的錶盤飾紋，讓各地時區顯示更加一目了然。

1966 WW.TC錶盤上分鐘圈的外圍有一塊可旋轉的24小時報時盤，以半圓形的黑/白環區分晝夜，9時和3時位置的錶冠可以調校腕錶設定，9時錶冠可設定中午時間的參考城市，3時錶冠用來調校時、分顯示，24小時報時盤會自動同步化，錶殼配以拋光效果細緻的錶圈和特大乳白色錶盤，搭配標誌性的葉形指針，簡單又經典的設計，即時報讀全球24個城市的時間。

搭載品牌自家研發的機芯，並加入自家研發的額外組件，擁有46小時動力儲備，除了精緻的打磨修飾之外，更可以雙向設定時間和參考城市，突破市面上大部分機芯的限制。

圖片提供／芝柏錶

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  • GP芝柏錶1966 WW.TC腕錶玫瑰金款式配鱷魚皮錶帶，726,400元。

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  • GP芝柏錶1966 WW.TC腕錶不鏽鋼款式配鱷魚皮錶帶，375,600元。

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  • GP芝柏錶1966 WW.TC腕錶不鏽鋼款式配不鏽鋼鍊帶，396,400元。

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