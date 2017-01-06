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《日內瓦錶展預覽》致敬超薄

2017-01-06

記者林欣若／台北報導

致敬超薄

超薄一直是伯爵(Piaget)的品牌DNA，不論是萬年曆、陀飛輪或簡單時計，皆以超錶殼展現品牌引以為傲的機芯工藝，其中又以1957年推出的Altiplano超薄系列腕錶最為經典，纖薄錶殼搭配簡約錶盤，重新定義超薄腕錶的優雅風格。

迎接2017年Altiplano系列誕生60周年，伯爵推出向經典致敬的Piaget Altiplano 60周年限量版腕錶系列，錶盤一樣是簡單俐落的風格，雙線的12時時標和其餘單線時標的設計、巴頓式指針皆是Altiplano系列的標幟細節，錶盤中央的十字紋則呼應Altiplano最初的設計，60年來Altiplano的錶盤曾以鏤空、鑲鑽等華麗姿態現身，Piaget Altiplano限量版腕錶系列回歸簡單俐落的原始風格，更顯難得，錶盤採用神秘的夜空藍色，在光線照射下會產生太陽紋放射圖案，增添璀璨閃耀。

這系列首先推出兩款型號，43mm搭載伯爵製1200P自動上鏈機芯、38mm搭載伯爵製430P手動上鏈機芯，兩款機芯皆有環形日內瓦波狀飾紋、磨光圓紋主夾板、倒角錶橋、藍鋼螺絲等修飾細節，藍寶石水晶錶殼可細心欣賞精雕細琢的機芯工藝。

圖片提供／伯爵

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  • 伯爵Piaget Altiplano 60周年系列38mm 18K白金腕錶，610,000元。

    伯爵Piaget Altiplano 60周年系列38mm 18K白金腕錶，610,000元。

  • 伯爵Piaget Altiplano 60周年系列43mm 18K白金腕錶，815,000元。

    伯爵Piaget Altiplano 60周年系列43mm 18K白金腕錶，815,000元。

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