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《日內瓦錶展預覽》霜金工藝

2017-01-06

記者林欣若／台北報導

霜金工藝

愛彼錶(Audemars Piguet)在1972年推出首款皇家橡樹腕錶，開創頂級製錶領域的全新年代，1976年首款皇家橡樹女性腕錶誕生，除了錶徑從男錶的39mm縮減為22mm，其餘包括八角形錶圈、多層金屬打磨等著名細節，都承襲著皇家橡樹的經典精神，為了慶祝皇家橡樹女性腕錶誕生40周年，愛彼錶與義大利設計師卡洛琳娜‧布奇(Carolina Bucci)合作，運用佛羅倫斯傳統冶金工藝，打造全新皇家橡樹霜金腕錶。

霜金(Frosted Gold)出自佛羅倫斯的古老工藝，採用古老黃金錘擊技術而進行的表面精修處理，打造如結霜一般微光粼粼的效果，卡洛琳娜‧布奇與愛彼錶廠的製錶師花費數個月的時間，竭力改造黃金表面，才打造了既能夠隨著光線閃爍、又可以保有皇家橡樹鍊帶原本的柔順與靈活的黃金錶面，透過不同的光線角度，能產生多變的折射效果，古老的煉金術為經典腕錶再創新貌。

皇家橡樹霜金腕錶的錶徑是更符合現代女性需求的37mm，錘擊精修效果的18K玫瑰金錶殼，搭配防炫光處理藍寶石水晶玻璃鏡面與底蓋，銀色錶面鐫刻著大型格紋裝飾圖案，玫瑰金螢光立體時標和皇家橡樹指針，都一如過往經典。

圖片提供／愛彼錶

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  • 霜金紋路採用古老黃金錘擊技術而進行的表面精修處理，即所謂的「佛羅倫斯技術」。

    霜金紋路採用古老黃金錘擊技術而進行的表面精修處理，即所謂的「佛羅倫斯技術」。

  • 愛彼錶皇家橡樹霜金腕錶(鉑金款)，價格未定。

    愛彼錶皇家橡樹霜金腕錶(鉑金款)，價格未定。

  • 愛彼錶皇家橡樹霜金腕錶(玫瑰金款)，價格未定。

    愛彼錶皇家橡樹霜金腕錶(玫瑰金款)，價格未定。

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標題：《日內瓦錶展預覽》霜金工藝


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