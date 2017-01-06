《金雞報喜》14
2017-01-06
記者方惠宗、林欣若／台北報導
深刻詡詡
伯爵（Piaget）Polo相對陀飛輪腕錶採用白金與黑色琺瑯材質，由大師級工匠以大明火內填琺瑯工藝結合精細的手工雕刻，在錶盤上創作出十二生肖圖案，錶殼側面則有12個漢字與黑色內填琺瑯生肖圖案一一對應。
這款錶最難的部分在於雕刻，雕刻工匠並非直接在金屬錶面上刻出圖案，而是依照錶盤上的不同生肖的設計樣式，製作出多個可填充黑色琺瑯的空槽，填充完畢後擦去多餘材料，完成圖案創作，然後在高於800℃的大明火中反覆烘烤，再將琺瑯表面清理平整，最後上光，讓每一隻生肖皆展現清亮光澤。
圖片提供／Piaget
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