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《金雞報喜》14

2017-01-06

記者方惠宗、林欣若／台北報導

深刻詡詡

伯爵（Piaget）Polo相對陀飛輪腕錶採用白金與黑色琺瑯材質，由大師級工匠以大明火內填琺瑯工藝結合精細的手工雕刻，在錶盤上創作出十二生肖圖案，錶殼側面則有12個漢字與黑色內填琺瑯生肖圖案一一對應。

這款錶最難的部分在於雕刻，雕刻工匠並非直接在金屬錶面上刻出圖案，而是依照錶盤上的不同生肖的設計樣式，製作出多個可填充黑色琺瑯的空槽，填充完畢後擦去多餘材料，完成圖案創作，然後在高於800℃的大明火中反覆烘烤，再將琺瑯表面清理平整，最後上光，讓每一隻生肖皆展現清亮光澤。

圖片提供／Piaget

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  • Piaget Polo相對陀飛輪以充滿藝術趣味的方式向12生肖傳奇致敬。

    Piaget Polo相對陀飛輪以充滿藝術趣味的方式向12生肖傳奇致敬。

  • 伯爵Piaget Polo相對陀飛輪中國生肖腕錶，45mm錶徑，搭載伯爵608P手動上鏈相對陀飛輪機械機芯，動力儲存約80小時，18,300,000元。

    伯爵Piaget Polo相對陀飛輪中國生肖腕錶，45mm錶徑，搭載伯爵608P手動上鏈相對陀飛輪機械機芯，動力儲存約80小時，18,300,000元。

  • 伯爵Piaget Altiplano掐絲琺瑯腕錶，38mm錶徑，搭載伯爵430P超薄手動上鏈機械機芯，動力儲存約43小時，2,190,000元。

    伯爵Piaget Altiplano掐絲琺瑯腕錶，38mm錶徑，搭載伯爵430P超薄手動上鏈機械機芯，動力儲存約43小時，2,190,000元。

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