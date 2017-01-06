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《金雞報喜》11

2017-01-06

記者方惠宗、林欣若／台北報導

昂首積極

伯爵（Piaget）連續在龍年和蛇年都推出生肖錶，今年繼續推出雞年生肖錶，慶賀農曆新年，在伯爵引以為傲的大明火掐絲琺瑯（Grand Feu cloisonné）工藝描繪下，威武的雄雞昂首於Piaget Altiplano超薄腕錶錶盤中央，搭配鮮明的色彩，象徵新年的生氣勃勃。

出自琺瑯工藝大師Anita Porchet之手，她利用金絲區隔琺瑯釉彩，在窯中以超過800℃的高溫反覆烘烤，展現由淺至深層次分明的色調結構，雄雞身上的灰白漸層、翅膀和尾巴的黑色羽毛，凸顯紅色的雞冠和下巴更為鮮艷，細緻的質感逼真寫實，搭配錶圈鑲嵌78顆圓形美鑽，更顯精緻華麗。

圖片提供／Piaget

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