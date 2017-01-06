2017-01-06

記者方惠宗、林欣若／台北報導

雄雞昂揚

品牌此項標誌性的錶盤佈局提供自由的創作空間，使匠師得分別於直徑39毫米的紅金腕錶和直徑35毫米的鑲鑽腕錶之錶盤上著墨微繪工藝的精妙技術。大明火琺瑯（Grand Feu）錶盤淋漓展現藝術家的精妙技藝，以水彩畫方式呈現雄雞圖案，深具中國書法傑作的意韻，與象徵春臨大地、萬象復甦的「花王」牡丹相互呼應。錶盤左側豎立翠竹，承載另一祝福寓意：青春常駐、正直清剛與寧折不彎的高尚氣節。

圖片提供／Jaquet Droz