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《金雞報喜》9

2017-01-06

記者方惠宗、林欣若／台北報導

雄雞昂揚

品牌此項標誌性的錶盤佈局提供自由的創作空間，使匠師得分別於直徑39毫米的紅金腕錶和直徑35毫米的鑲鑽腕錶之錶盤上著墨微繪工藝的精妙技術。大明火琺瑯（Grand Feu）錶盤淋漓展現藝術家的精妙技藝，以水彩畫方式呈現雄雞圖案，深具中國書法傑作的意韻，與象徵春臨大地、萬象復甦的「花王」牡丹相互呼應。錶盤左側豎立翠竹，承載另一祝福寓意：青春常駐、正直清剛與寧折不彎的高尚氣節。

圖片提供／Jaquet Droz

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  • 雅克德羅雄雞腕錶（J005013216）。直徑39毫米，18K紅金錶殼。搭載Jaquet Droz 2653.P自動上鏈機芯。約1,031,000元。

    雅克德羅雄雞腕錶（J005013216）。直徑39毫米，18K紅金錶殼。搭載Jaquet Droz 2653.P自動上鏈機芯。約1,031,000元。

  • 雅克德羅雄雞腕錶（J005003222）。直徑35毫米，18K紅金錶殼鑲鑽。搭載Jaquet Droz 2653.P自動上鏈機芯。約1,264,000元。

    雅克德羅雄雞腕錶（J005003222）。直徑35毫米，18K紅金錶殼鑲鑽。搭載Jaquet Droz 2653.P自動上鏈機芯。約1,264,000元。

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