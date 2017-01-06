2017-01-06

記者方惠宗／台北報導

鳥語花香

變化與節奏快速的都市生活，工作與休閒變得密不可分？Z Zegna 2017春夏系列定義全新的自由理念，為都市旅人將舒適的裁剪與專業運動服裝融會貫通、極具動感的造型與優雅柔和的線條集於一身。天堂鳥圖案在系列中處處可見，精美絕倫的3D立體刺繡配上精選優質面料，以美好的穿著迎接多采多姿的生活景象。

圖片提供／Z Zegna