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《金雞報喜》7

2017-01-06

記者方惠宗／台北報導

鳥語花香

變化與節奏快速的都市生活，工作與休閒變得密不可分？Z Zegna 2017春夏系列定義全新的自由理念，為都市旅人將舒適的裁剪與專業運動服裝融會貫通、極具動感的造型與優雅柔和的線條集於一身。天堂鳥圖案在系列中處處可見，精美絕倫的3D立體刺繡配上精選優質面料，以美好的穿著迎接多采多姿的生活景象。

圖片提供／Z Zegna

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  • Z Zegna天堂鳥圖案刺繡拉鍊外套。

    Z Zegna天堂鳥圖案刺繡拉鍊外套。

  • Z Zegna以天堂鳥掛飾為優雅線條增添動感元素。

    Z Zegna以天堂鳥掛飾為優雅線條增添動感元素。

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標題：《金雞報喜》7


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