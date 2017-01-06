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《金雞報喜》6

2017-01-06

記者方惠宗／台北報導

雞年好運

一天由公雞晨啼開始；無論氣候好壞，公雞始終盡忠職守。對發跡自英國倫敦的Dunhill而言，在農曆生肖裡，雞象徵著穩健安定與成熟可靠，如同紳士，優雅踏實而不浮華。迎接2017年與農曆新年，Dunhill特別以公雞主題打造純銀袖釦及領帶，彰顯生肖屬雞的獨特性格。

純銀袖釦以人手悉心雕琢立體公雞，工藝精湛，細節栩栩如生。佈滿精緻公雞圖案的領帶採用頂級絲綢製造，加上羊毛襯裡，簡潔大方。

圖片提供／Dunhill

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  • Dunhill公雞圖案領帶，6,600元；公雞圖騰鑰匙圈，5,000元。

    Dunhill公雞圖案領帶，6,600元；公雞圖騰鑰匙圈，5,000元。

  • Dunhill公雞純銀袖釦，8,300元。

    Dunhill公雞純銀袖釦，8,300元。

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